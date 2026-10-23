La jugada no terminó, pero la confianza cieca de Bautista Bouvies lo lleva a festejar el try que se viene de Sur M17. Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

Con victorias de la Unión de Rugby del Sur y de Tierra del Fuego comenzó este viernes el Select 12 Sur, torneo nacional de rugby para la categoría M17 que se desarrolla entre hoy y el domingo.

Esta propuesta cuya sede recayó en la unión bahiense y es organizada por la Unión Argentina de Rugby, se juega en doble turno en las instalaciones de Sociedad Sportiva en La Carrindanga.

Allí la URS inició el certamen con una victoria ante Lagos del Sur (Bariloche-El Bolsón) por 19 a 7, partido que fue arbitrado por Lautaro Lamas (UAR), quien constó con los asistentes locales Nadine Blanco y Sandro Torres.

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Los puntos de Sur M17 llegaron por tries del wing Valentín Cardoso en el primer tiempo (3m) y en la segunda parte del pilar y capitán Gonzalo García (21m.) y el hooker Jeremías Pinzón Mercanti (30m.). Hubo dos conversiones del apertura Gonzalo Bader (2).

Sur formó con 1. Gonzalo García (capitán), 2. Jeremías Pinzón Mercanti, 3. Lucio Pérez Jofré; 4. Antonio Gili y 5. Derek Troncoso; 6. Maximiliano Paillán Cortés (vice capitán), 7. Benjamín Lirio González, 8. Juan José Yáñez; 9. Benjamín Gaitán y 10. Gonzalo Bader; 11. Valentín Cardoso, 12. Lautaro Di Toto, 13. Manuel Argüello, 14. Bautista Bouviez Pintos; 15. Jerónimo Lucero. Entrenadores: Matías Bertoncello, Mariano Marsili y Ernesto Farías.

Como definidores estuvieron Santiago Teti Vasconcello, Tomás González, Adolfo Jolly, Santiago Adad Moretti, Juan Cruz Avit, Matteo Bertoncello, Joaquín Meschini y Stefano Rumi Pacheco.

El Select 12 comenzó esta mañana con el encuentro que Tierra del Fuego le ganó a San Luis por 14 a 10, cotejo en el que durante la segunda etapa llegó a dominar el XV puntano por 10-7, pero finalmente los fueguinos lo dieron vuelta con un try a 2m del final.

En estos momentos juegan Chubut-San Luis.

Por la tarde el seleccionado de la URS volverá a presentarse ante Tierra del Fuego, a las 16, mientras que Chubut y Lagos del Sur cerrarán el bloque de partidos a las 16.50.

El domingo se disputará la segunda jornada, también en Sociedad Sportiva. Sur enfrentará a San Luis a las 10.30 y cerrará su participación ante Chubut, a las 16.50.

Los encuentros serán emitidos por el streaming oficial del certamen a través del canal de Rugby Report en YouTube.