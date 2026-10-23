Orgullo argentino: tres Leonas y un jugador de Los Leones, elegidos los mejores del mundo

Cosentino, Cairó, Díaz y Domene con sus premios. Fotos: FIH

Tres jugadoras de Las Leonas y un jugador del Seleccionado masculino fueron premiados por la Federación Internacional de Hockey.

Entre las damas Sofía Cairó (23 años) fue galardonada como la mejor del mundo, tras ser figura del combinado nacional que se consagró campeón del mundo en agosto.

Además, Cristina Cosentino fue elegida como la mejor arquera y Zoe Díaz (20 años) como la juvenil más destacada.

Además, Tomás Domene, goleador de Los Leones, que fueron bronce en el Mundial, fue premiado como el mejor jugador del planeta.

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De esta manera, todos los argentinos nominados ganaron su nómina.