Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias en una gala junto a la realeza española y fue ovacionado

Lionel Messi fue distinguido este viernes con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en una gala que comparte junto a la realeza española en la ciudad de Oviedo.

“Por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, su excepcional trayectoria deportiva y su deslumbrante talento”, expresaron desde la realeza en relación a lo que hizo el astro argentino en su carrera como futbolista.

La ceremonia comenzó pasadas las 13.30 (hora de Argentina) en el teatro Campoamor, donde los Reyes presiden el acto y la Princesa Leonor pronunciará su tradicional discurso, acompañada por el mensaje de Felipe VI.

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Previamente, el capitán argentino fue recibido por la Princesa Leonor en el Salón Covadonga del hotel de la Reconquista.

Por primera vez, la heredera al trono español encabezó en solitario una reunión con los premiados, un gesto que marca un hito en la tradición de estos galardones.

Quiénes son los reconocidos por los Premios Princesa Sofía 2026

Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith.

a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith. Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 al estudio de animación japonés Studio Ghibli.

al estudio de animación japonés Studio Ghibli. Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer.

a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer. Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard.

a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard. Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026 al historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash.

al historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash. Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 al futbolista argentino Lionel Messi.

al futbolista argentino Lionel Messi. Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 al escritor británico Julian Barnes.

al escritor británico Julian Barnes. Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 a la astronauta estadounidense Christina Koch.

Por la tarde, la atención se trasladará al teatro Campoamor, donde se realizará la ceremonia de entrega de los galardones, presidida por los Reyes.

Qué reconoce el Premio Princesa de Asturias de los Deportes que recibirá Lionel Messi

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes distingue trayectorias que contribuyen al desarrollo del deporte y representan valores como el esfuerzo, el respeto y la humildad. No reconoce únicamente los títulos, sino también el impacto social de los deportistas.

En el caso de Lionel Messi, el jurado destacó su extraordinaria carrera, su comportamiento dentro de la cancha y su compromiso solidario para mejorar el acceso de chicos en situación vulnerable a la educación y la salud.

El galardón se creó en 1987 y se entrega cada año en octubre, durante una ceremonia en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. El ganador recibe una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.

Messi fue anunciado como ganador de la edición 2026 el 3 de junio. El jurado valoró tanto sus conquistas deportivas como su labor solidaria a través de iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de niños y niñas. (TN)