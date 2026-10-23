Senior liguista: Libertad goleó a Huracán en el Bule y sigue firme en la cima

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Libertad sigue pisando fuerte en el certamen Clausura del fútbol Senior de la Liga del Sur.

El elenco de Villa Rosas se sostuvo en la vanguardia tras vencer en el Bruno Lentini a Huracán por 5 a 2.

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En tanto, hubo triunfos de Pacífico de nuestra ciudad, Sansinena, Comercial y Tiro Federal.

Resultados:

Huracán 2 (Juan Manuel Diez y Sergio Pereyra), Libertad 5 (Matías Vásquez --2--, Cristian Pedraza, Darío Dieser y Mariano Moreno).

Tiro Federal 5 (Juan José Dietz --3--, Mauro Fernández y Federico Mancinelli), San Francisco 2 (Horacio Ocampo y Damian Vidal).

Sporting 2 (Paolo Quiroga --2--), Sansinena 4 (Emiliano Jofré --2--, Fabio Carpinetti y Lucas Mansilla).

Pacífico BB 3 (Maximiliano Delaudo, Ramón López y Gustavo Fernández), Pacífico de Cabildo 0.

Comercial 1 (Leandro Piérez), Bella Vista 0.

LA TABLA

GOLEADORES