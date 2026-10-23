Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y con vínculos en la AFA

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte.

La medida fue tomada “en función de haberse detectado riesgos procesales concretos”, según indicaron fuentes judiciales.

Además, convocaron a cinco personas a declarar y ampliaron las indagatorias a otras 16 personas imputadas en el marco de la causa que investiga una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal.

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