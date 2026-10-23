El récord que le faltaba: la gesta que LeBron James destrabó en su segundo partido con Philadelphia 76ers

LeBron James necesitó apenas dos compromisos oficiales con la camiseta de los Philadelphia 76ers para dejar una nueva huella en los libros de la NBA.

En un encuentro que parecía encaminado para una victoria de los Cleveland Cavaliers ante Sixers, el elenco conducido por el veterano alero concretó una reacción sin precedentes al dar vuelta un marcador desfavorable de 29 unidades y adjudicarse el triunfo por 114 a 106.

El triunfo de local representó la remontada más abultada en toda la carrera de James, superando cualquier antecedente previo registrado en sus más de dos décadas en la élite.

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El astro promedio su partido con un doble-doble de 17 tantos y 10 recobres, consolidando un arranque perfecto tras haber superado en la jornada inaugural a los New York Knicks, vigentes campeones del certamen.

De esta manera, Philadelphia capitalizó una gesta memorable y enlazó su segundo triunfo consecutivo en el amanecer de la fase regular en la Conferencia Este. (NA).