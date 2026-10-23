Pasión por Boca y tributo a Reutemann: el diseño que lucirá Colapinto

Franco Colapinto estrenará un casco especial durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputará este fin de semana en Austin.

Si bien las actividades preliminares comenzarán este viernes con las prácticas libres, 14.30 y 18 respectivamente, la carrera principal se largará el domingo a las 17 (horarios de nuestro país).

Luego de la presentación oficial realizada por Alpine, Andy Werner, responsable del diseño, compartió una serie de fotografías que permiten apreciar cada detalle y reveló las inspiraciones argentinas detrás de su creación.

A través de sus redes sociales, el diseñador compartió diferentes fotografías del casco y explicó que tomó como referencia los colores de Carlos Reutemann y sumó detalles vinculados con Boca Juniors, club del cual Colapinto es reconocido hincha. De esta manera, el nuevo diseño combina un homenaje a uno de los grandes referentes del automovilismo argentino con la pasión futbolera del piloto de Alpine.

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Las imágenes permiten observar cómo estas influencias se trasladaron a la decoración. El blanco aparece como color predominante, acompañado por detalles en celeste, azul y amarillo. En la parte trasera se destaca una representación del Sol de Mayo, mientras que el número 43, el nombre de Colapinto y distintos símbolos argentinos completan la estética de esta edición especial. Además, el amarillo tiene una presencia importante por Mercado Libre, uno de sus principales patrocinadores.

Más allá de mostrar el casco terminado, Werner publicó una composición con las referencias visuales que utilizó durante el proceso creativo. Allí aparecen imágenes relacionadas con el automovilismo argentino, una fotografía de la hinchada de Boca Juniors y otros elementos vinculados con la cultura nacional. De esta manera, el diseñador permitió conocer no solamente los detalles de la decoración, sino también parte del trabajo realizado para crear esta edición especial.

Con este nuevo diseño, Colapinto se prepara para disputar la 18ª fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. La actividad en el Circuito de las Américas comenzará este viernes 23 de octubre con dos entrenamientos libres, continuará el sábado con la última práctica y la clasificación, mientras que el domingo se desarrollará la carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos.