¡Tres de tres! Micaela Costas brilló con medallas de oro en el Panamericano de Trasplantados

La atleta serrana Micaela Costas tuvo una actuación brillante en los Juegos Panamericanos para Trasplantados, habida cuenta que compitió en tres pruebas de atletismo y conquistó tres medallas de oro.

Un resultado extraordinario que la llevó a lo más alto del podio en los 400, 800 y 1.500 metros, dentro de la categoría de 50 a 60 años.

Representante del distrito de Tornquist -vive en Sierra de la Ventana-, Costas se destacó en cada una de las competencias y coronó una participación internacional que refleja su dedicación, perseverancia y pasión por el deporte.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A través de sus redes sociales, la deportista compartió la emoción de vivir esta experiencia junto a representantes de distintos países de América. También destacó la participación de la delegación argentina, representada por ADETRA, y agradeció a quienes hicieron posible su viaje.

En ese sentido, reconoció especialmente a las personas que colaboraron mediante una rifa solidaria, cuyo aporte fue fundamental para concretar su presencia en el certamen. Además, agradeció el acompañamiento del Municipio de Tornquist, así como el apoyo y el trabajo de planificación de Huella Serrana, de Sierra de la Ventana y Aros Sports.

Costas también compartió este logro con el Círculo de Atletas Máster de Bahía Blanca, institución vinculada al ámbito deportivo regional.

Tres pruebas, tres victorias y tres medallas doradas. El balance de su participación se convirtió en motivo de orgullo para toda la Comarca Serrana, con un logro que trasciende lo deportivo y pone de relieve el valor de la inclusión, la superación personal y las oportunidades que ofrece el atletismo.