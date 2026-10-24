Sociedad Sportiva es finalista del Regional Pampeano A

(Noticia en desarrollo)

Tras una semifinal agónica, Sociedad Sportiva se clasificó este sábado finalista del Regional Pampeano A de rugby de Primera y buscará el título por tercera vez en su historia.

En condición de visitante y en unos cruces que fueron toda una sorpresa le ganó como visitante a Mar del Plata Club por 34 a 32, dejando afuera de la lucha por el campeonato al equipo que fue número 1 de la fase regular y campeón de las últimas 5 ediciones.

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El encuentro se llevó a cabo en cancha de Mar del Plata Club, donde al cabo del primer tiempo el Blanco ganó 31-15. Dirigió el árbitro Juan Moyano (Entre Ríos).

Las Palomas, que fueron 4º en las posiciones, enfrentarán en la final a Universitario de Mar del Plata, que también dio la nota al eliminar a Sporting (2º) en un partido que ganó 29-22 y que llegó a perder 22-11 a los 4 minutos del segundo tiempo.

Esta tarde en el barrio Santa Celina, a donde Sportiva y Uni volverán el próximo sábado 7 de noviembre para disputar la gran final, todos los tries del equipo bahiense fueron logrados en el primer tiempo: Agustín Antonori (11m.), Alan Martínez (21m.), Felipe Inchausti (25m.), Rafael Larrañaga Astibia (34m.) y Pedro Zorzano (37m.). También hubo 3 conversiones de Tomás Bermúdez y un penal convertido en el segundo tiempo por Mateo Köhler a los 64m.

Sociedad Sportiva jugó las finales del TRP A en las temporadas 2012 (derrota por desempate reglamentario ante Sporting, tras igualar en 6) y en 2019 (primer título del XV bahiense, al ganarle justamente a Mar del Plata Club por 14-11 en la misma cancha).

Reválida A-B

Comenzó esta tarde la última instancia del Regional Pampeano que determinará el reparto de plazas en el nivel A y en el B para la edición 2027.

El 7º y 8º clasificados del TRP A luchan a tres partidos por mantener las plazas de sus uniones respectivas ante el campeón y subcampón del TRP B de este año.

En nuestra ciudad Argentino (8º del TRP A) cayó en el debut ante Unión del Sur de Mar del Plata (campeón TRP B) por 39 a 27, por la primera fecha de la Reválida A-B.

En el Country y con el arbitraje de Santiago Bevaqua (Sur), el conjunto bahiense empató en 12 al cabo del primer tiempo.

Para la visita el partido se fue abriendo al promediar la segunda etapa, cuando de perder 17-12 a los 46m. pasó a ganar 24-17 a los 56m.

Si bien el Chancho se acercó con nuevo try a los 58m. (24-22), la visita lo aseguró con dos tries más (39-22 a los 68m.).

Los puntos de Argentino llegaron por tries de Tomás Moro (19m., 25m., 46m.), Pedro Selvarolo (58m.) y Alejo Marconi (79m.). Además hubo una conversión de Ramiro Correa.

En el otro encuentro de la jornada San Ignacio (fue el 7º del TRP A) venció en su cancha a Biguá (2º del TRP B) por 48-30 con punto bonus.

La segunda fecha se jugará el sábado venidero con San Ignacio-Argentino y Biguá-Unión del Sur.

Recordamos que los dos primeros de la Reválida A-B por mayor sumatoria de puntos de partido, obtendrán plaza para su unión en la máxima categoría.

El 3º y el 4º otorgarán a sus uniones plazas en el TRP B.