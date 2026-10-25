MotoGP: por qué cancelaron el GP de Australia 2026 en Phillip Island

Las intensas lluvias y la extrema falta de visibilidad obligaron a la organización del Campeonato Mundial de Motociclismo a cancelar de manera definitiva todas las competencias programadas para este domingo 25 de octubre en el Gran Premio de Australia.

La medida dejó sin disputar las carreras de las categorías MotoGP, Moto2 y Moto3 en el legendario trazado de Phillip Island, algo que afectó directamente a los pilotos argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli, quienes se quedaron sin la posibilidad de competir en la 18.ª fecha de la temporada 2026.

La suspensión total de la jornada respondió estrictamente a protocolos de seguridad sanitaria, ya que las inclemencias meteorológicas imposibilitaron el funcionamiento del helicóptero médico, recurso imprescindible debido a que el hospital de referencia en Melbourne se encuentra a dos horas por vía terrestre, lo que superó holgadamente el límite de 45 minutos requerido para traslados de emergencia en ambulancia.

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Esta cancelación tuvo un impacto directo en el piloto de KTM, Valentín Perrone, y en el representante del Aspar Team, Marco Morelli.

Ambos habían completado la sesión de clasificación del sábado en Moto3 y se aseguraron las posiciones 13ª y 19ª de la grilla de partida, respectivamente, antes de que las condiciones meteorológicas impidieran su salida a pista.