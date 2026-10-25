Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos y Antonelli ganó, pero hoy no pudo ser campeón

El piloto de Alpine, Franco Colapinto, tuvo que abandonar luego de sufrir daños en el costado derecho del auto, durante la vuelta 37 de un Gran Premio de Estados Unidos que vio ganador nuevamente al italiano Kimi Antonelli, de Mercedes.

El argentino tuvo que retirar el auto tras sufrir un toque con el Racing Bulls de Arvid Lindblad, aunque tampoco había tenido buen ritmo durante la carrera y llega a cuatro carreras sin puntuar.

“Una carrera dura y difícil. Muchos daños al final. Me toqué con Arvid (Lindblad) y se dañó mucho el auto. Fue un fin de semana duro con la penalización se iba a ser más complicado. Triste por la carrera de hoy”, comentó el argentino.

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Lo acaricia

Por su lado, Kimi Antonelli dominó la carrera en todo momento y está cada vez más cerca del título, al haber ganado la carrera, mientras que el podio lo completaron el Ferrari de Charles Leclerc y el Red Bull de Max Verstappen.

El italiano mostró un nivel superlativo en la pista y nunca puso en duda su victoria. Sin embargo, la cuarta ubicación de Lewis Hamilton y el octavo de su compañero George Russell delegaron su posible consagración a México. Leclerc completó una sólida carrera con Ferrari y terminó segundo, mientras que Verstappen completó el podio con su Red Bull.

La gira de la Fórmula 1 por América continuará la próxima semana con el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con un esquema tradicional, la actividad iniciará el viernes 30 de octubre y se cerrará el domingo 1 de noviembre: la carrera iniciará a las 17.

Así fue la largada:

Posiciones finales

Posiciones finales del Gran Premio de Estados Unidos:

1º) Andrea Kimi Antonelli - Mercedes

2º) Charles Leclerc - Ferrari

3º) Max Verstappen - Red Bull

4º) Lewis Hamilton - Ferrari

5º) Lando Norris - McLaren

6º) Isack Hadjar - Red Bull

7º) Oscar Piastri - McLaren

8º) George Russell - Mercedes

9º) Liam Lawson - Racing Bulls

10º) Pierre Gasly - Alpine

11º) Nico Hulkenberg - Audi

12º) Arvid Lindblad - Racing Bulls

13º) Gabriel Bortoleto - Audi

14º) Esteban Ocon - Haas

15º) Lance Stroll - Aston Martin

16º) Fernando Alonso - Aston Martin

17º) Alex Albon - Williams

18º) Carlos Sainz - Williams

19º) Sergio Checo Pérez - Cadillac

20º) Valtteri Bottas - Cadillac

21º) Franco Colapinto - Alpine (DNF)

22º) Oliver Bearman - Haas (DNF)

El vivo

18:34

Se retiró el Cadillac de Bottas y los pilotos vuelven a acelerar en COTA.

18:31

Se detuvo el Cadillac de Bottas y hay VSC. El finlandés sufrió un problema en el motor y frenó su monoplaza en el costado de la pista.

18:28

Leclerc atacó en la recta principal y pasó a Verstappen en la primera curva, para llegar al segundo puesto.

18:25

Norris bloqueó los frenos, se pasó de largo en una curva y perdió también la tercera posición, contra Leclerc.

18:23

Se armó la lucha por el podio, con Verstappen, Norris y Leclerc en una diferencia de tres décimas de segundo, luego de un excelente adelantamiento del neerlandés sobre el británico.

18:20

Leclerc gira a un ritmo sobresaliente y está detrás de Max Verstappen. Lando Norris no se pudo alejar y los tres pelean por el podio.

18:14

Antonelli cumple con la obligación de ganar, pero el octavo lugar de George Russell lleva la pelea a la próxima carrera. Lewis Hamilton está quinto.

18:12

Norris marcha segundo y tiene más de 10 segundos de ventaja. Verstappen le recorta tiempo rápidamente, mientras que Charles Leclerc quedó más atrás con gomas nuevas.

18:06

Abandono de Colapinto: Alpine le indicó al argentino que ingrese a boxes para retirar el monoplaza, que estaba con serios daños tras el toque con Arvid Lindblad.

18:02

El argentino está a cinco segundos de Albon (Williams), aunque los daños impactan en el rendimiento de su Alpine. Pierre Gasly se asentó en el 10° puesto.

17:59

Antonelli no tuvo problemas para rebasar a Leclerc y vuelve a ser el líder de la carrera.

17:58

Colapinto pasó por boxes y puso ruedas blandas, que deberían aguantar 21 vueltas a menos que haya planificado dos paradas, y cayó hasta el decimonoveno puesto.

17:57

Verstappen lidera la carrera en su segundo stint de ruedas blandas, aunque se le acercan Leclerc y Antonelli con mucha peligrosidad.

17:54

Colapinto sigue sin tener buen ritmo de carrera y no logra competir con los demás, a pesar del alto número de vueltas que logró aguantar sin pasar por boxes.

17:42

Las paradas de sus rivales elevaron a Franco Colapinto al decimocuarto lugar.

17:39

George Russell pierde ritmo y marcha quinto, adelantado con mucha facilidad por Leclerc mientras espera por su primera parada.

17:31

La carrera presenta muy pocos adelantamientos durante los primeros giros.

17:27

Se abre la ventana de detención en boxes y Verstappen sorprende al cambiar un set de blandas por otro del mismo estándar, por lo que su estrategia será a dos paradas en boxes.

17:24

Buenas noticias para Kimi Antonelli, ya que George Russell sufrió una penalización de 5 segundos por ganar ventaja por fuera de la pista en el inicio de la carrera.

17:19

Colapinto es decimonoveno tras superar a Sergio Pérez, aunque la diferencia de gomas (él usa duras y la gran mayoría de la grilla está con blandas) no le permite sacar diferencias positivas hasta el momento.

17:17

Kimi Antonelli mejora el récord de vuelta rápida de la carrera giro tras giro.

17:15

Lando Norris reclama que está siendo demorado por Oscar Piastri, que se encuentra por delante, y rápidamente se realizó el cambio de posición entre los McLaren.

17:12

Colapinto vuelve a caer al vigésimo puesto, siendo el piloto mejor ubicado con ruedas duras de la carrera. Además, Antonelli está 2.5 segundos por delante de Verstappen, que regresó al P2.

17:08

Colapinto pide que le revisen el estado del alerón delantero: lo preocupa haber pisado restos de otro coche, luego de un contacto entre Ollie Bearman y un rival.

17:07

Con un breve Virtual Safety Car, Franco Colapinto ya es decimonoveno al haber superado a Gabriel Bortoleto.

17:05

Kimi Antonelli protagoniza una gran largada y toma ventaja en el primer puesto, mientras que Verstappen cayó al tercer puesto y es atacado por Lewis Hamilton.

17:04

Arranca la carrera.