Huracán goleó en White e irá con una buena ventaja a la revancha ante Santa Rita

Una gran ventaja consiguió Huracán de Ingeniero White al vencer esta tarde a Santa Rita de Piedras, por el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur.

El Globo se impuso por 3 a 0 en el Bruno Lentini, donde se mantiene invicto desde el estreno del césped sintético.

Los goles del equipo dirigido por Mauro Brunelli los anotaron Iván Agudiak, a los 47 y 62 minutos, y Agustín Seisdedos, a los 74.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El árbitro del encuentro fue Mauro Echarren.

La próxima semana disputarán la revancha, en busca de un lugar en la semifinal.

El ganador de esta instancia chocará ante el vencedor de la llave entre Ferro de General Pico y All Boys de Trenel.

El viernes, el Verde se impuso 1 a 0 en el cotejo de ida.

*Inexpugnable

Desde el estreno del césped sintético y el renovado y coqueto Bruno Lentini, Huracán se encuentra invicto, tanto por el torneo local como también por el Regional.

Por la Liga del Sur, el Globo acumula 4 triunfos (el de esta noche; Liniers, por 1 a 0; Libertad, por 1 a 0 y Sporting 2 a 1) y dos empates sin goles (Bella Vista y Villa Mitre). Por lo que marcó 4 tantos y sólo recibió uno (Jonathan Font).

Mientras que por el certamen superior, el equipo dirigido por Mauro Brunelli ganó todos los encuentros, sumándose el de esta tarde. Previamente: 1 a 0 ante Sarmiento de Pigüé (gol de Tomás Segovia); Ferro de Olavarría por 3 a 0 (dos goles de Brian Scalco y otro de Iván Agudiak) y 1 a 0 frente a Independiente de San Cayetano (Agudiak).