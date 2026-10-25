Select 12: Sur define su pase a la final contra Chubut, a las 16.50

Tobías Longobardi Miranda le da continuidad a la acción ofensiva de Sur, en el partido ante San Luis. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Los seleccionados de la Unión de Rugby del Sur y de la Unión del Valle del Chubut definirán este domingo, desde las 16.50, la clasificación a la final por el ascenso en el Campeonato Argentino Juvenil.

Así se dio tras los resultados que dejó hasta el momento la doble jornada de hoy en Sociedad Sportiva, en la que ambos volvieron a ganar sus respectivos compromisos de la mañana y mediodía, respectivamente. Por calendario ya estaba previsto que ambos se cruzazan en el último partido.

Recordamos que el ganador del Select 12 Sur jugará una final ante el mejor del Select 12 Norte que concluye hoy en Santiago del Estero. Ese partido, por el ascenso al segundo escalón del Campeonato Argentino Juvenil, se disputará el próximo sábado 15 de noviembre en San Miguel de Tucumán.

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En el caso de Sur M17 hoy jugó el segundo partido del turno matutino ante San Luis, al que superó por 31 a 0, tras ganar también la primera etapa por 21-0.

Los tries del conjunto local en La Carrindanga llegaron a través del hooker Tomás González (3m. y 20m.) y el centro Valentín Cardoso (15m.) en la primera etapa, mientras que en el complemento apoyaron el wing Stefano Rumi Pacheco (22m.) y el medios scrum Tobías Longobardi Miranda (37m.). Hubo también tres conversiones del apertura Gonzalo Bader.

En los últimos instantes del encuentro fue amonestado Lucio Pérez Jofré (Sur).

Jugaron como titulares por Sur 1. Santiago Teti, 2. Tomás González, 3. Adolfo Jolly; 4. Santiago Adad y 5. Adolfo Gili; 6. Máximo Paillan, 7. Lucas Graff, 8. Derek Troncoso; 9. Tobías Longobardi Miranda y 10. Gonzalo Bader; 11. Stefano Rumi Pacheco, 12. Matteo Bertoncello, 13. Valentín Cardoso, 14. Jerónimo Lucero; 15. Joaquín Meschini. Entrenadores: Matías Bertoncello-Mariano Marsili-Ernesto Farías.

Como definidores participaron 16. Bruno Masceratesi, 17. Jeremías Pinzón Mercanti, 18. Lucio Pérez Jofré, 19. Benjamín Lirio, 20. Juan José Yañez, 21. Benjamín Gaitán, 22. Lautaro Di Toto y 23. Bautista Boviez.

La fecha de la mañana en Sociedad Sportiva había comenzado con la victoria de Lagos del Sur frente a Tierra del Fuego por 24 a 0 y se completó pasado el mediodía con el contundente éxito de Chubut frente a Tierra del Fuego por 53-0.

Previo al duelo decisivo entre Sur y Chubut se enfrentarán Lagos del Sur-San Luis, a las 16.

Todos los resultados

Estos son los marcadores del Select 12 Sur hasta el momento:

Viernes 23

Tierra del Fuego 14-San Luis 10

Sur 19-Lagos del Sur 7

Chubut 66-San Luis 0

Sur 27-Tierra del Fuego 14

Chubut 15-Lagos del Sur 7

Domingo 25

Lagos del Sur 24-Tierra del Fuego 0

Sur 31-San Luis 0

Chubut 53-Tierra del Fuego 0

16:00 | Lagos del Sur vs. San Luis

16:50 | Chubut vs. Sur