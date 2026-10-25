Jeremy Clarkson cuestionó a Franco Colapinto por su nacionalidad y Alpine repudió los dichos

Un duro cruce extra deportivo empañó la previa del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas, que se correrá desde las 18.

El presentador británico Jeremy Clarkson desató un repudio generalizado al realizar controversiales declaraciones contra el piloto argentino Franco Colapinto, lo que motivó la inmediata reacción de Alpine y del entorno directo del deportista.

Durante una entrevista con Sky Sports F1 junto a los analistas Martin Brundle, Naomi Schiff y Simon Lazenby, Clarkson aludió irónicamente a la sanción técnica que obliga al pilarense a retroceder diez puestos en la grilla tras clasificar 14°.

Al ser consultado sobre las posibilidades del equipo, el exconductor de Top Gear afirmó: “Franco tiene una penalización en la parrilla por ser argentino. Probablemente. Bueno, yo le daría una por eso. Pero, en fin, eso es solo por lo que pasó cuando fuimos allí”.

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Sus palabras hicieron referencia directa a los incidentes vividos en 2014 durante el rodaje de un especial de Top Gear en la Patagonia.

En aquella oportunidad, condujo un Porsche 928 con la patente “H982 FKL”, interpretada por veteranos y vecinos como una provocación referida a la Guerra de las Malvinas de 1982.

El conflicto derivó en protestas locales, pedradas contra la comitiva y la huida de la producción hacia Chile y, aunque el productor Andy Wilman argumentó que la chapa fue una coincidencia, las autoridades de Río Grande y Tolhuin lo declararon persona no grata.

El impacto del comentario fue mayor por haber ocurrido en el propio hospitality de Alpine, donde el británico estuvo invitado debido a la cercanía de su granja con la sede de Enstone y tras posar junto a Flavio Briatore.

Ante la repercusión, la escudería emitió un comunicado oficial: “Somos conscientes de los comentarios realizados por un invitado en Austin. Se trata de una opinión personal que no se alinea con nuestros valores. Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro respaldo”.

Asimismo, Jamie Campbell-Walter, representante británico de Colapinto, repudió enérgicamente los dichos en X: "Los comentarios sobre la nacionalidad de Franco fueron completamente inaceptables. No hay lugar para observaciones como esta en la Fórmula 1. Franco y sus seguidores merecen algo mejor".

La penalización del argentino responde únicamente al uso de una cuarta unidad de electrónica de control en la temporada.

Tras la clasificación, Colapinto explicó las complicaciones sufridas por los baches del trazado y confió en mostrar un ritmo competitivo para avanzar en la carrera.