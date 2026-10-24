Regional Pampeano: Sociedad Sportiva visita a Mar del Plata Club por un lugar en la final

Llegó uno de los momentos cruciales del calendario deportivo para los clubes de la Unión de Rugby del Sur que participan en el Regional Pampeano A.

Este sábado se jugarán las semifinales, con Sociedad Sportiva como uno de los protagonistas, y también la Reválida A-B por la disputa de las plazas para la edición 2027, instancia en la que jugará Argentino.

Las Palomas accedieron a la lucha camino al título regional 2026 como 4º clasificados al cabo de las dos ruedas y hoy enfrentarán en uno de los cruces a Mar del Plata Club, primero de la fase regular. Este duelo -sólo se jugará en Primera- comenzará 15.45 y se podrá ver por el canal del club local en YouTube. El árbitro será Juan Moyano (Entre Ríos).

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Formaciones

El representate bahiense va con estos titulares: 1. Ignacio Azcoitía, 2. Santiago Báncora, 3. Ignacio Lance; 4. Francisco Cantalejos (capitán) y 5. Federico Stein; 6. Thiago Loiacono, 7. Agustín Antinori, 8. Felipe Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Tomás Bermúdez; 11. Facundo Fernández, 12. Joaquín Rey Saravia, 13. Pedro Zorzano, 14. Alan Martínez; 15 Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Como definidores van 16. Joaquín Giménez, 17.Mauricio Torrisi, 18. Lautaro Césari, 19. Gerónimo Rivas Pompei, 20. Felipe Serrat, 21. Mateo Köhler, 22. Tomás Inchausti y 23. Mateo Cardoso Lopes.

Mar del Plata Club va con 1. Tomás Sestelo, 2. Sebastián Hernando, 3. Franco Bombini; 4. Lorenzo Castelli y 5. Leandro Ahrdnt; 6. Genaro Ríos, 7. Franco Salamone, 8. Felipe Lizarraga; 9. Santiago Martínez Etayo y 10. Tomás Catuogno; 11. Facundo Castelfidardo, 12. Gonzalo Recalde, 13. Leopoldo Branderiz, 14. Guido Zingale; 15. Pedro Hernández Coste. Entrenador, Rafael Urrutia.

Definidores, 16. Tomás Herrador, 17. Mateo Arambarri, 18. Guido Bertozzi, 19. Joaquín Soloviof, 20. Ernesto Baaclini, 21. Joaquín Rojas, 22. Joaquín Vitale y 23. Valentín Recalde.

En la otra semifinal se enfrentarán Sporting (2º) y Universitario de Mar del Plata (3º), también 15.45. Dirige el local Mariano Scianna.

Rivales con historia

Para Sociedad Sportiva será la 7ª semifinal en el Regional Pampeano A en igual cantidad de ediciones disputadas con cruces. Recordamos que el formato del torneo fue cambiando desde que comenzó bajo la denominación actual en 2009. Por ejemplo en 2019 el XV bahiense ganó su primer título regional en una final justamente ante Mar del Plata Club a la que accedió por haber finalizado 2º en las posiciones. Y en las ediciones 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 el campeón surgió por sumatoria de puntos en las posiciones (en 2020 no se jugó por la pandemia de Covid-19).

El cruce entre bahienses y marplatenses se dará por tercera vez en el historial. Mar del Plata Club y Sociedad Sportiva jugaron semifinales en 2012 (triunfo Paloma en La Carrindanga 29-24) y también en 2021 (ganó Mardel 45-21 en Santa Celina). Las demás semifinales del XV Blanco fueron ante Sporting: 2011 (derrota bahiense 19-7), 2022 (caída por 21-10), 2023 (perdió 27-19) y 2025 (cedió como local 31-29).

Este año se enfrentaron en dos oportunidades con triunfos marplatenses por 21-10 en la fecha 4 y por 31-25 en La Carrindanga en la jornada 11.

La última victoria de Sociedad Sportiva ante el campeón vigente y ganador de los últimos cinco TRP A fue el 4 de octubre del año pasado, cuando ganó como local 24-23

Argentino y tres finales

También para Argentino comienza hoy una etapa definitoria porque en la temporada que marca su regreso a la máxima categoría del TRP, llegó a esta etapa sin victorias en 14 partidos y debe reafirmar la plaza en la Reválida A-B contra el 7º del TRP (San Ignacio) y contra los mejores del TRP B (Unión del Sur 1º y Biguá 2º).

El Chancho recibirá a Unión del Sur (Mar del Plata), campeón del Regional Pampeano B, en un partido que se jugará en el Country desde las 15.45 en Primera (arbitraje de Santiago Bevaqua) y desde las 14 en Intermedia (dirige Esteban Bevaqua).

El técnico Lisandro Flores dispuso estos titulares para hoy: 1. Facundo Aristimuño, 2. Francisco Ramírez, 3. Pablo Cerlijenko; 4. Martiniano Barsellini y 5. Santiago Ramos; 6. Francisco Maenza, 7. Nicolás Hernández, 8. Nicolás Marengo; 9. Pedro Selvarolo (capitán) y 10. Ramiro Correa; 11. Tomás Moro, 12. Guido Marconi, 13. Martín Olivero, 14. Agustín Grunewald; 15. Tomás Expósito.

Los definidores serán 16. Valentín Infante, 17. Guido Ermiaga, 18. Manuel Otero, 19. Julián Gargiulo, 20. Emiliano Barrera, 21. Matías d'Empaire, 22. Manuel Molina y 23. Alejo Marconi.

Serán tres partidos, por lo que ya con dos triunfos (8 o más puntos) vitrualmente asegura la segunda plaza de la URS en el TRP A. En caso de lograr una victoria en tres encuentros (4 a 7 puntos), dependerá de los demás resultados y los punto bonus.

Después del choque de hoy Argentino visitará a San Ignacio el sábado venidero y culminará de local ante Biguá el 14 de noviembre.

En el otro partido de la Reválida se enfrentarán San Ignacio-Biguá.

Clausura Desarrollo: la final

Este sábado también se jugará la décima y última fecha del campeonato Clausura Desarrollo de mayores de la Unión de Rugby del Sur.

Universidad Nacional del Sur y Cazadores de Tres Arroyos definirán al campeón de la temporada, en partido que se jugará 15.30 en La Madriguera, cancha de UNS en el campus Palihue.

El árbitro será Juan Ignacio Rossello (Sur).

Recordamos que esta etapa es la segunda fase en la que los equipos quedaron agrupados en zonas Campeonato (los cuatro primeros) y Reposicionamiento, con arrastre de la totalidad de puntos de la fase previa.

UNS se quedó con la primera parte del calendario (el Apertura) al superar justamente en la final a Cazadores por 20-15 como visitante. El campeón de la temporada 2025 fue Argentino, que superó en la final a Puerto Belgrano RHC (49-14).

Mañana por el tercer puesto jugarán Pringles RC-Coronel Suárez RHC, partido que será arbitrado por Gustavo Difranco (Sur). Comienza a las 15.

En la zona Reposicionamiento se medirán hoy Puerto Belgrano RHC-Palihue/Ferroviario (15, dirige Alejandro Bermejo) y Sol de Mayo-Tres Arroyos (15, Omar Villafañe).