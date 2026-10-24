“Todavía no termino de caer que estoy acá y viviendo de algo que amo”, dijo Daniel Plotequer
El bahiense debutó jugando para Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias, de España, en la Superliga del básquetbol adaptado.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Daniel Plotequer está ocupando un lugar que siempre vio a la distancia, allá a lo lejos, sin imaginar que algún día, y menos a los 38 años, podría contar desde adentro lo que se vive jugando en la Superliga, la máxima categoría del básquetbol adaptado de España.
“Es una locura poder vivir esta experiencia, después de tantos años mirándola por YouTube. Hoy, mirar los partidos y escuchar mi nombre es un sueño”, reconoce el jugador surgido de DUBa.
Este bahiense, que sufrió la amputación de la pierna izquierda a raíz de un tumor cuando tenía 17 años y jugaba al básquetbol convencional en Velocidad, hoy disfruta de su primera experiencia internacional a nivel equipo con Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias.
“Me recibieron muy bien, el equipo se porta de diez, son todos buena onda, hay muchos extranjeros entonces uno se entiende más”, cuenta, mientras se toma un descanso después de otra jornada de entrenamientos.
El plantel, dirigido por Tino Padron (foto), cuenta con tres colombianos, Daniel Parra, Federico López y Jhoan Sebastian, más el italiano Cosimo Caiazzo, quien vive con Plotequer.
“Los extranjeros somos profesionales, con contrato, y los de acá de la isla, algunos trabajan para la Fundación CB Canarias, que está dedicada al deporte”, contó Daniel.
Hasta el momento el equipo disputó tres partidos, los dos primeros –con derrota ante un gran rival como ADM Econy-, correspondientes a la III Copa Gobierno de Canarias BSR, y en el debut oficial de la Superliga superó a Vistazul, por 64 a 49.
“La semana pasada jugamos la Copa Canarias, contra un equipo formado para pelear entre los cuatro, y enfrentar a jugadores que miraba por tele es algo hermoso. Estoy viviendo al máximo y entendiendo poco a poco lo que me toca. Todavía no termino de caer que estoy acá y viviendo de algo que amo: el básquet”, reconoció.
“Estoy tratando de absorber todo al cien por ciento –contó-. En el primer partido estuve entre los tres goleadores, es algo lindo. Si bien no es el goleo al que estoy acostumbrado anotar (convirtió 10 unidades), es una Liga nueva para mí, la mejor del mundo”.
Detrás del nivel deportivo existe una estructura de competencia de alto nivel, que contrasta con lo que siempre tuvo Daniel en nuestro país.
“Lo que más me sorprendió hasta ahora es, más allá del juego, la organización de la Liga. Está todo ordenado, con reglas claras, acá nosotros no podemos jugar si no tenemos la visa, un contrato de trabajo, si no tenemos la ficha deportiva presentada al día...”, enumeró.
Y eso va acompañado de la exigencia y nivel deportivo.
“Entrenamos todos los días en doble turno, con sesión de tiro a la mañana, entrenamiento a la tarde y gimnasio. Ahora no tenemos disponible nuestra cancha, porque están colocando el parquet, por lo que estamos haciendo solo turno”, aclaró.
Plotequer tuvo que adaptarse a otra función y protagonismo en la cancha, por estar rodeado de jugadores de un importante nivel.
“Estoy jugando no tan interno, porque acá son torres, hay jugadores mucho más altos que yo y soy más bien externo, tirador. Estoy acostumbrándome a cómo se juega acá, que no es muy distinto a lo que hacía en Sica, cuando jugué la Liga en Córdoba. También jugué de base un rato y cuando tuve que ir abajo del aro pude hacerlo”, señaló Daniel.
La Liga está conformada por dos zonas de ocho equipos, los de arriba y abajo.
“El primero de nuestra zona clasifica a la zona oro, donde están los monstruos, y de ahí te metés en la Copa del Rey. Después, en enero, hay una segunda fase”, detalló el bahiense.
Paralelamente a esta experiencia deportiva, Daniel ya pudo disfrutar, algo de las bondades naturales de la Isla.
“Es muy linda. Fui una vez a la playa. Estoy en la parte norte y dicen que la sur es muy linda. Pero como empezó la Liga tengo los fines de semana ocupados. Igual no faltará oportunidad para conocer otras playas”, aclaró Daniel, mientras disfruta de este sueño.