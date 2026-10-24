GP de Estados Unidos: con Franco Colapinto, se realiza la última práctica y la Clasificación

Con Franco Colapinto como protagonista, continúa hoy la acción del Gran Premio de Estados Unidos correspondiente a la fecha 18 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La actividad en el Circuito de las Américas de Austin tendrá esta tarde la Práctica Libre 3, que comenzará a las 14.30.

Luego, desde las 18, se realizará la Clasificación en busca de las posiciones de cara a la carrera del domingo, que se largará a las 17.

Ayer, en las primeras tandas de entrenamientos, Colapinto fue 17° y 15° en sus salidas iniciales a pista.

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Además, durante la primera tanda de entrenamientos se conoció que Franco fue sancionado con 10 posiciones para la carrera del domingo, que se pondrá en marcha a las 17.

La penalización se dio por usar la cuarta unidad de control electrónico, cuando en el reglamento se especifica que solo se pueden usar tres.

El más rápido en ambas sesiones fue el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Mientras que Pierre Gasly, compañero de quipo de Franco, culminó 15° y 12° en ambas sesiones.