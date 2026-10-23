La fecha 13 se abre con un partidazo y la cima en juego: Huracán-San Francisco

Con un gran partido se pone en marcha hoy la fecha 13 del Torneo Clausura de la Primera División "A" de la Liga del Sur, que continuará hasta el sábado.

Esta tarde-noche se medirán los dos líderes del segundo certamen del año: Huracán de Ingeniero White y San Francisco.

Se enfrentarán desde las 19.30 en el sintético del Bruno Lentini, con arbitraje de Leonardo Villamil.

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Ambos llegan con 18 unidades aunque con distintos recorridos y en busca de puntos que no sólo le permitan seguir luchando por el primer puesto, sino también ir asegurando su lugar en los playoffs.

Hasta acá el Globo está invicto en el torneo: 3 triunfos y 9 empates.

Mientras que el Santo acumula 4 victorias, 6 igualdades y 2 derrotas.

En el enfrentamiento entre ambos, igualaron 1 a 1 en el Gustavo Novoa, con goles de Marcelo Castellano (para el local) y Lautaro Torres (para la visita).

Aunque los dos luchan ahora por la cima, el elenco de Villa Italia también mira muy atento la tabla acumulada en la que se encuentra quinto, a 2 puntos de la Promoción (hoy ocupada por Sporting) y a 3 del descenso directo (La Armonía.).

Huracán, en tanto, se quedó con el Torneo Apertura y buscará repetir en el Clausura, para evitar una final anual, mientras disputa el Torneo Regional, en el que verá acción el domingo recibiendo a Santa Rita de Piedritas por la tercera fase de la competencia.

*Lo que les queda

Tras este partido, en la última fecha Huracán visitará a Bella Vista.

Mientras que San Francisco recibirá a Liniers.

*Inexpugnable

Desde el estreno del césped sintético y el renovado y coqueto Bruno Lentini, Huracán se encuentra invicto, tanto por el torneo local como también por el Regional.

Por la Liga del Sur, el Globo acumula 3 triunfos (Liniers, por 1 a 0; Libertad, por 1 a 0 y Sporting 2 a 1) y dos empates sin goles (Bella Vista y Villa Mitre). Por lo que marcó 4 tantos y sólo recibió uno (Jonathan Font).

Mientras que por el certamen superior, el equipo dirigido por Mauro Brunelli ganó todos los encuentros: 1 a 0 ante Sarmiento de Pigüé (gol de Tomás Segovia); Ferro de Olavarría por 3 a 0 (dos goles de Brian Scalco y otro de Iván Agudiak) y 1 a 0 frente a Independiente de San Cayetano (Agudiak).

*Motivado

Luego de dos empates y una derrota, San Francisco llegará al juego de hoy luego de un triunfazo clave.

El Santo venció a La Armonía, un rival directo por la permanencia, por 2 a 1, con goles de Federico Pinedo.

*Cómo sigue

La fecha 13 en la "A" continuará el domingo, con dos partidos a las 16: La Armonía-Bella Vista y Liniers-Sporting.

Mientras que el lunes, también desde las 16, cruzarán: Villa Mitre-Libertad.

*Las tablas

Así están las posiciones:

-Clausura: 1°) Huracán y San Francisco, 18 puntos; 3°) Bella Vista, 17; 4°) Sporting, 16; 5°) Villa Mitre, 15; 6°) La Armonía, 14; 7°) Libertad, 12 y 8°) Liniers, 10.

-Acumulada: 1°) Huracán, 44 puntos; 2°) Bella Vista, 42; 3°) Villa Mitre, 34; 4°) Liniers, 33; 5°) San Francisco, 31; 6°) Libertad, 30; 7°) Sporting, 29 y 8°) La Armonía, 28.

*En el ascenso

La programación de la Primera División "B" se concentrará el sábado, con 3 encuentros, y se cerrará el domingo con el restante.

El primer día, se medirán: Tiro Federal-Dublin, Olimpo-Sansinena y Comercial-Pacífico de Bahía Blanca.

Mientras que el domingo Rosario Puerto Belgrano recibirá a Pacífico de Cabildo.

*Las tablas

Así están las posiciones:

-Clausura: 1°) Olimpo, 27 puntos; 2°) Tiro Federal, 22; 3°) Rosario, 21; 4°) Comercial, 19; 5°) Pacífico de Bahía Blanca, 15; 6°) Sansinena, 11; 7°) Pacífico de Cabildo, 9; y 8°) Dublin, 4.

-Acumulada: 1°) Tiro Federal, 49; 2°) Rosario, 47; 3°) Comercial, 46; 4°) Olimpo, 43; 5°) Sansinena, 32; 6°) Pacífico de Bahía Blanca, 23; 7°) Dublin, 21 y 8°) Pacífico de Cabildo, 17.