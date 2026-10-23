Histórica clasificación de Argentina en el Mundial Sub 17 femenino

Argentina aplastó 5-1 a Marruecos y logró una histórica clasificación a octavos de final del Mundial Sub 17 femenino.

La Albiceleste logró la segunda victoria en el grupo A y se metió como escolta detrás de Alemania, a la espera de su próximo rival.

Mercedes Diz convirtió tres goles, mientras que Josefina Galarza y Julieta Aguilar completaron el triunfo de Argentina, que podría chocar contra Brasil en la siguiente instancia.

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La Albiceleste se convirtió en el primer equipo Conmebol en ganar dos partidos en su Mundial debut en la categoría, tras el triunfo de este viernes más el anterior frente a Nueva Zelanda por 2-0.

Mercedes Diz, gran promesa de River, acumula seis gritos en lo que va del certamen para la Selección Argentina.