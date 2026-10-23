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Histórica clasificación de Argentina en el Mundial Sub 17 femenino

La Albiceleste aplastó 5-1 a Marruecos y sigue con vida en el certamen.

Argentina aplastó 5-1 a Marruecos y logró una histórica clasificación a octavos de final del Mundial Sub 17 femenino.

La Albiceleste logró la segunda victoria en el grupo A y se metió como escolta detrás de Alemania, a la espera de su próximo rival.

Mercedes Diz convirtió tres goles, mientras que Josefina Galarza y Julieta Aguilar completaron el triunfo de Argentina, que podría chocar contra Brasil en la siguiente instancia.

La Albiceleste se convirtió en el primer equipo Conmebol en ganar dos partidos en su Mundial debut en la categoría, tras el triunfo de este viernes más el anterior frente a Nueva Zelanda por 2-0.

Mercedes Diz, gran promesa de River, acumula seis gritos en lo que va del certamen para la Selección Argentina.

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