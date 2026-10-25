Pellegrini superó a Sportivo B y se repetirá la final de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Pellegrini volvió a ganar como local ante Sportivo Bahiense B, 83 a 73, cerró 2-1 la serie semifinal, y de esta manera en el segundo tramo se repetirá la final del primero -al mejor de cinco- con los puntaltenses definiendo ante Caza y Pesca Huracán Médanos, por la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

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La misma comenzará el domingo y se disputaría en Estudiantes y Altense, algo que aún resta confirmar.

En caso de ganar la serie los medanenses, automáticamente ascenderán a la LBB Plata y Pellegrini jugará la promoción ante el penúltimo de la LBB Plata, que surgirá de la serie Espora (2)-La Falda (0).

Si la serie queda para Pellegrini, se disputará una final extra al mejor de tres. El ganador subirá de categoría y el perdedor enfrentará en una promoción -en busca de un segundo ascenso- a quien gane la serie de Espora (2)-La Falda (0).

Esta noche el equipo que orienta Juan Sergio Palumbo la tuvo complicadísima al principio, perdiendo el primer cuarto 23-15, sufriendo la máxima desventaja de 13 (28-15, la máxima), en 1m30 del segundo.

A partir de ahí el local estampó un parcial de 16-2, pasando al frente 31-30, traccionando con Fabricio Starc, Gastón Chaves y Lucas Cataffi.

El segundo período el equipo puntaltense lo ganó 22-12 y el tercero 26-15.

La variedad de recursos le permitió al local encontrar diferentes protagonistas que respondieron, ante un rival que sumó puntos únicamente a través de los cinco iniciales.

Individualmente, Chaves convirtió 12 puntos, bajó 6 rebotes y dio 5 asistencias; Cataffi completó 14 unidades (2-3 en t3, 3-6 en t2 y 2-4 en t1), más 7 rebotes y Starc sumó 16 puntos (2-5 en t3, 4-7 en t2 y 2-2 en t1), además de 6 rebotes.

Además, Agustín Bianco metió 12 puntos, más 5 asistencias y 5 rebotes, en tanto que Andrés Almirón cerró con 9 puntos (6-8 en t1 y 1-1 en t3) y 5 rebotes.

En la visita, Lucas Santarelli terminó con 19 puntos (1-2 en t3, 4-9 en t2 y8-16 en t1), más 8 recobres.

La síntesis:

Pellegrini (83): J.I, Castro (3), A. Bianco (12), M. Barrera (3), A. Godeas (4), Andrés Almirón (9), fi; F. Starc (16), G. Chaves (12), L. Cataffi (14) e I. Gómez Lepez (10). DT: Juan Sergio Palumbo.

Sportivo B (73): F. Galassi (15), L. Temporelli (17), M. Pristupa (9), Y. Asnaghi (13), L. Santarelli (19), fi; J. Abad, F. Arizcuren, J. Labarere, F. Abenel y V. Gallardón. DT: Joaquín Tuero.

Cuartos: Pellegrini, 15-23; 37-35 y 63-50.

Árbitros: Mariano Enrique, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Serie: Pellegrini, 2-1.