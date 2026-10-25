Huracán ganó, sacó una buena ventaja y en el vestuario hubo “apriete” para que aparezcan la facturas

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El domingo pasado, Día de la Madre, me dejó el título para la crónica servido en bandeja, y hoy, tras el 3-0 sobre Santa Rita de Piedritas, en el partido de ida por los cuartos de final de la Región Pampeana Sur del Federal Amateur, volvió a insistir, aunque más que una sugerencia me contó una intimidad del plantel creyendo que, haciéndola pública, por ahí logran matar el “cocodrilo” que lleva en el bolsillo uno de sus compañeros.

“Un buen encabezado de la nota sería Huracán ganó, sacó una buena diferencia y Ezequiel Alonso (se lesionó hace un año y de a poco se está poniendo en ritmo) tiene que pagar las facturas que prometió”.

Con champú en su cabeza y esperando turno para entrar a la ducha, el “Toro” pidió que aclare que “Son facturas o sandwhices, pero 4 docenas, para todo el grupo, y de la panadería de White que ya sabe”.

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“Es cierto, dije que si ganaban pagaba las facturas, pero eso va a ser el miércoles o el jueves, estamos a fin de mes. Y son dos docenas, que ahora no me cambié la ecuación”, respondió “Eze” mientras abandonaba el estadio Bruno Lentini.

Ahora vayamos a lo futbolístico, y puedo llegar a coincidir con algunos dirigentes y colaboradores del “Globito”, que además de gozar de las mieles del éxito, aseguraban convencidos “Fue el mejor partido de Huracán desde que se instaló el piso sintético”.

Enseguida hice un llamado a la reflexión que solo compartí con mi consciencia: con todo respeto, fue más equipo (compacto y aguerrido), al menos por lo que ofreció hace 7 días en el bule, Independiente de San Cayetano (lo eliminó ganándole allá y acá) que este de Santa Rita de Piedritas, un rival muy permeable en defensa y sin la picardía ni la estrategia armada para frenar el vendaval huracanense.

En 5 minutos, el dueño de casa le generó 4 situaciones claras de gol y el 4-1-4-1 visitante entró en estado de emergencia. Los dirigidos por Mauro Brunelli entendieron que ser ofensivos no significaba pecar de obsesivos, y con el aporte solidario de los volantes, acarreó a un adversario con futbolistas robustos y de buen pie pero que recién mostró los dientes en el complemento.

Linares se escabulló a espaldas del 5 contrario (Ruscosa), Cerato apiló muñecos cada vez que arrancó por el carril y Scalco convirtió en libertinaje la libertad que le dieron y que no le tendrían que haber dado.

Cada vez que el local abrió la cancha, le hizo lamer sus heridas al representante de la Liga de General Villegas, que acercó 6 refuerzos para esta competencia y que no juegan el torneo local.

Huracán multiplicó gente en la presión que impuso en tres cuartos, trató de recuperar el balón lo más arriba posible y con distintos recursos para atacar (cuando no pudo triangular dio en la tecla lanzando largo) intentó ejecutar al oponente antes del descanso. Fue más rápido, extremadamente superior y tremendamente voraz, pero con la mira torcida y definiciones imperfetas, la presa se le escapó siempre en esa fracción inicial.

Y si encima de verte superado, te equivocas frente a Scalco, te pueden hacer picado fino. Ponzi dio un pase hacia atrás que Alsina no pudo corregir, Brian agarró la pelota y encaró, se sacó a dos hombres de encima y tiró el centro para que Agudiak le haga un tajo a la tarde y consiga, en el otro arco, lo que su equipo no había podido concretar en la valla de la entrada y frente a su hinchada: la Fiel.

Aunque el árbitro dejó pasar faltas sancionables y groseras y se pasó de rosca dejando jugar, no incidió en el resultado.

Pese a la desventaja, Santa Rita mostró una imagen más nítida de su repertorio con el “Tractor” Facundo Montero (lo más parecido al Tahuichi Albornoz, aquel volante por derecha retacón que ascendió con Olimpo en 2001) cargando la “cruz”, pero sin consistencia ni insistencia. Solo algunos disparos de lejos que exigieron a Salvarezza alarmaron a un “Globo” inflado y con ínfulas de grandeza.

El segundo tanto trajo olor a historia sentenciada y el tercero perfumó un resultado que pudo haber sido más abultado.

Sobre el final del cotejo salió el tan esperado sol de octubre para darle luz a una victoria tranquilizadora pero no definitiva, aunque este Huracán brilla por sus propios medios y avanza a paso redoblado tanto en este Regional Amateur como en la Liga del Sur, donde, por los resultados que se dieron hoy, casi, si casi, aseguró el 1 del Clausura.

La síntesis

Huracán 3 (4-1-3-2)

Salvarezza 7

Mayo 6

A. Andragnez 6

Aguirre 7

Navarro (c) 6

Zabala 7

Cerato 7

Linares 8

Seisdedos 7

Scalco 7

AGUDIAK 8

DT: Mauro Brunelli

Santa Rita 0 (4-1-3-2)

Morillo 4

Sáenz Cavia 3

Schpeter 5

Piovani 4

T. Alsina 5

Ruscosa (c) 4

Montero 7

A. Suárez 4

Alejo Ponzi 4

Abel Ponzi 5

Peters 5

DT: Paulo Tabasso

PT. No hubo goles.

ST. Goles de Agudiak (H), a los 2 y 16m. y Seisdedos (H), a los 28m.

Cambios. 76m. Dauwalder por Seisdedos, Robles por Linares y Segovia por Cerato y 81m. Rossi por Zabala y Munives por Agudiak, en Huracán; 45m. Giordandengo (3) por Sáenz Cavia , 65m. B. Mendoza (6) por A. Suárez y 78m. Guerrini por Piovani y Farías por Montero, en Santa Rita.

Amonestados. Cerato (75m.), en Huracán; Sáenz Cavia (37m.) y Giordandengo (57m.), en Santa Rita.

Arbitro. Mauro Echarren (7).

Cancha. Huracán.