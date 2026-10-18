Huracán ganó, clasificó y Agudiak le dedicó el gol a Zory en un día especial: “Te amo ma”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Cuando le pregunté ¿El gol lo hiciste vos o fue en contra?, Iván Agudiak largó el rollo sabiendo perfectamente lo que iba a contestar: “Llegamos a la par con el 2 de ellos (Gabriel Darroquy), pero la toqué antes que él con la punta del botín y entró”.

No necesité decirle que imaginé que lo anotó él por el festejo, golpeándose el pecho y formando un corazón con sus dos manos que imaginariamente lanzó hacia la tribuna oficial.

“Se lo dedico a mi mamá Zory (Zoraida), siempre es lindo convertir en un día tan especial como el de hoy. Te amo ma!”, fue el regalo del “Toro”, que le dio el triunfo a Huracán sobre un dignísimo, aplicado y enjundioso Independiente de San Cayetano.

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El 1-0 alcanzó para la clasificación a la tercera fase del torneo Regional Amateur, que sumado al 2-1 de la ida hizo un global de 3-1.

El estado de ánimo del “Globo” fluyó entre la confusión del primer tiempo y la libertad que le dio el rival en la etapa complementaria. Es más, no necesito que me apuren para reconocer que el visitante tuvo una apertura decorosa y un cierre brillante en los 45 minutos iniciales.

Sí, jugó mejor que el dueño de casa, que se empecinó en el pase filtrado que no atravesó ninguna materia y en los pelotazos a Agudiak y Brian Scalco que pocas veces fueron transformados en finales felices.

En algunos pasajes, cuando rotó el balón y descargó del medio hacia los costados, el del bule tuvo profundidad, pero se repitió en centros sin garantías para los destinatarios que pisaron el área adversaria. ¿El mejor del "Cangrejo"? Antonio Andragnez (foto).

La tranquilidad de la ventaja en la ida y saber que el empate le servía fluyó en la sangre del conjunto whitense, que no pasó mayores sobresaltos más allá de un manotazo salvador de Salvarezza y una acción manifiesta de gol entre Lautaro Lastra y el 1 local interrumpida, increíblemente, por el árbitro Danilo Viola, que hizo todo mal por apurarse a tocar el silbato.

Le explico: hubo un foul de Zabala sobre Azurmendi, la pelota fue hacia un costado y Lastra quedó mano a mano con Salvarezza, pero el juez sancionó la falta casi al instante. Grave error (además de ser lerdo y perezoso para sacar las tarjetas), porque no aplicó la ley de ventaja ni amonestó al infractor, lo que hubiese sido justo si cortó el juego en el momento que lo cortó.

Bien, sigamos. El descanso reactivó a los de Mauro Brunelli, a tal punto que a los 19 minutos, en la mejor acción colectiva de la tarde-noche, logró abrir el marcador. Linares hizo el rodeo, estiró la bocha para Scalco, quien tocó por arriba del arquero Alexis Miguel, que salió desesperado, sin mirar la pelota y al “tun-tun”. Antes que la redonda entre, Iván Agudiak le dio el toque decisivo para inflar la red y convertir la tranquilidad en calma extrema.

El representante de la Liga de Tres Arroyos fundió máquina y solo se aproximó con algún tiro libre o centro al área. Y cuando quedó con un 3-4-3 caminó por la cornisa con algunas contras o esféricos a los espacios, la opción de un “Globito” que lo superó en jerarquía y versatilidad en el momento más caliente del encuentro.

Tras el triunfo, algunos hinchas ya querían saber: “¿Qué rival nos toca?” Tranqui, ya están los 8 clasificados a los cuartos de final de la Zona Bonaerense Pampeana Sur y el sorteo se realiza este lunes en el Consejo Federal. Quedan 4 cruces (tres de este grupo más la final con la región Sur) para llegar al Federal A. ¿Mucho o poco?

La síntesis

Huracán 1 (4-1-3-2)

Salvarezza 6

Mayo 6

A. ANDRAGNEZ 7

Aguirre 6

Navarro (c) 5

Zabala 6

Cerato 5

Linares 6

Seisdedos 5

Scalco 6

Agudiak 7

DT: Mauro Brunelli

Independiente SC 0 (3-4-1-2)

Miguel 4

G. Cufré 3

Darroqui 7

Tamagnini 5

Lastra 6

Paicil 7

L. Cufré 5

I. Iparraguirre 5

Azurmendi (c) 5

Ferreira 4

R. Martín 6

DT: Jorge Sotelo

PT. No hubo goles.

ST. Gol de I. Agudiak (H), a los 19 segundos.

Cambios. 75m. Segovia por Agudiak, 78m. Robles por Linares y Dauwalder por Seisdedos y 86m. K. Tormann por Zabala y Munives por Cerato, en Huracán; 62m. L. Arce (4) por Lastra, 72m. B. Pérez por I. Iparraguirre y 85m. L. González por Azurmendi y F. Iparraguirre por Tamagnini, en Independiente.

Amonestados. Navarro (68m.), en Huracán; Paicil (73m.), en Independiente.

Arbitro. Danilo Viola (5).

Cancha. Huracán.