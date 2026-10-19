Torneo Regional: Huracán ya conoce a su rival para los cuartos de final

Huracán de Ingeniero White conoció hoy su rival para la tercera ronda (cuartos de final) del Torneo Regional Federal Amateur, que otorga cuatro ascensos al Federal A y clasifica a 12 equipos al Torneo del Interior.

En la próxima instancia, el Globo se medirá ante Santa Rita de Piedritas, tras conseguir ayer la clasificación al eliminar a Independiente San Cayetano.

El elenco dirigido por Mauro Brunelli será local el próximo fin de semana en el Bruno Lentini y definirá la llave como visitante.

El que avance de esta llave, se medirá ante el vencedor del cruce entre All Boys de Trenel y Ferro de Pico.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por el otro lado del cuadro se enfrentarán Deportivo Norte de Mar del Plata vs Quilmes de Mar del Plata y Estudiantes de Olavarría vs Racing de Olavarría.