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Torneo Regional: Huracán ya conoce a su rival para los cuartos de final

El elenco de Ingeniero Whtie consiguió anoche la clasificación a la tercera ronda.

Foto: Archivo-La Nueva.

Huracán de Ingeniero White conoció hoy su rival para la tercera ronda (cuartos de final) del Torneo Regional Federal Amateur, que otorga cuatro ascensos al Federal A y clasifica a 12 equipos al Torneo del Interior.

En la próxima instancia, el Globo se medirá ante Santa Rita de Piedritas, tras conseguir ayer la clasificación al eliminar a Independiente San Cayetano.

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El elenco dirigido por Mauro Brunelli será local el próximo fin de semana en el Bruno Lentini y definirá la llave como visitante.

El que avance de esta llave, se medirá ante el vencedor del cruce entre All Boys de Trenel y Ferro de Pico.

Por el otro lado del cuadro se enfrentarán Deportivo Norte de Mar del Plata vs Quilmes de Mar del Plata y Estudiantes de Olavarría vs Racing de Olavarría.

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