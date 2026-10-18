Torneo Regional: Huracán volvió a vencer a Independiente (San Cayetano) y avanzó a la tercera fase

Huracán de Ingeniero White venció esta noche a Independiente de San Cayetano y avanzó a la tercera fase del Torneo Regional Federal Amateur, que otorga cuatro ascensos al Federal A y clasifica a 12 equipos al Torneo del Interior.

El Globo se impuso por 1 a 0 en el renovado Bruno Lentini y ganó la serie por 3 a 1.

El gol del triunfo en la revancha lo anotó Iván Agudiak, quien marcó a los 20 segundos del complemento.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De esta manera, el equipo dirigido por Mauro Brunelli triunfó en los dos partidos del primer cruce del torneo, ya que había ganado como visitante por 2 a 1, con tantos de Lautaro Cerato y el propio Agudiak.

Mañana lunes Huracán conocerá su rival para la próxima instancia, la tercera de las 5 que lo separan del ascenso al Torneo Federal A.

Además del representante liguista, los otros que avanzaron de fase fueron Ferro de General Pico (ganó la serie ante Atlético Villegas por 2 a 1), Quilmes de Mar del Plata (eliminó a Ministerio de Necochea, ganando el global por 8 a 1) y Racing de Olavarría (dejó en el camino a Argentinos de 25 de Mayo, ganando la ida por 2 a 1 y la revancha por 5 a 1).

A estos equipos se sumarán All Boys de Trenel, Santa Rita de Piedritas, Deportivo Norte de Mar del Plata y Estudiantes de Olavarría, que clasificaron de manera directa.