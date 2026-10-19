Se define la fase regular y los cruces de semifinales de la LBB Oro Femenino

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Después de días con mucha carga emotiva por tratarse de la semana que hizo su debut Unión Bahía en la Liga Nacional y también la disputa del Provincial U17 en Tres Arroyos, esta noche finaliza la fase regular de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Viviana Albizu".

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Se enfrentan, desde las 21, Bahiense del Norte-Villa Mitre y 9 de Julio-Estudiantes.

Ya confirmado Bahiense del Norte con el Nº1, están en juego el segundo, tercero y cuarto puesto, lo cual determinará los cruces de semifinales.

Villa Mitre irá al Manu Ginóbili, donde dirigirán Juan Gabriel Jaramillo y Francisco⁩ Irrazábal, con la misión de asegurarse el segundo puesto.

Para no depender de terceros el tricolor necesita ganar o, en caso de perder, que 9 de Julio supere a Estudiantes, con quien tiene ventaja (+23).

En tanto, 9 de Julio y Estudiantes se enfrentan en el Néstor Damiani, dirigiendo Alejandro Vizcaíno y Sam Inglera⁩.

El albo será segundo en caso de ganar y que pierda Villa Mitre, con quien tiene ventaja (+11). Y si pierde será cuarto.

9 de Julio, por su parte, terminará tercero si gana y cuarto en caso de perder.

Sportivo, que hoy tiene libre, ya culminó su participación.

Posiciones

1º) Bahiense (6-1), 13 puntos

2º) Villa Mitre (4-3), 11

2º) Estudiantes (3-4), 10

3º) 9 de Julio (3-4), 10

3º) Sportivo (2-6), 10