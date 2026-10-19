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Básquetbol.

Se define la fase regular y los cruces de semifinales de la LBB Oro Femenino

Juegan Bahiense del Norte-Villa Mitre y 9 de Julio-Estudiantes.

Bernardita Marcocci (Villa Mitre). Foto: archivo-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Después de días con mucha carga emotiva por tratarse de la semana que hizo su debut Unión Bahía en la Liga Nacional y también la disputa del Provincial U17 en Tres Arroyos, esta noche finaliza la fase regular de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Viviana Albizu".

Se enfrentan, desde las 21, Bahiense del Norte-Villa Mitre y 9 de Julio-Estudiantes.

Ya confirmado Bahiense del Norte con el Nº1, están en juego el segundo, tercero y cuarto puesto, lo cual determinará los cruces de semifinales.

Villa Mitre irá al Manu Ginóbili, donde dirigirán Juan Gabriel Jaramillo y Francisco⁩ Irrazábal, con la misión de asegurarse el segundo puesto.

Para no depender de terceros el tricolor necesita ganar o, en caso de perder, que 9 de Julio supere a Estudiantes, con quien tiene ventaja (+23).

En tanto, 9 de Julio y Estudiantes se enfrentan en el Néstor Damiani, dirigiendo Alejandro Vizcaíno y Sam Inglera⁩.

El albo será segundo en caso de ganar y que pierda Villa Mitre, con quien tiene ventaja (+11). Y si pierde será cuarto.

9 de Julio, por su parte, terminará tercero si gana y cuarto en caso de perder.

Sportivo, que hoy tiene libre, ya culminó su participación.

Posiciones

1º) Bahiense (6-1), 13 puntos

2º) Villa Mitre (4-3), 11

2º) Estudiantes (3-4), 10

3º) 9 de Julio (3-4), 10

3º) Sportivo (2-6), 10

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