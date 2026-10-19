Torneo Clausura: Villa Mitre y Bella Vista cierran la fecha 12 en El Fortín

Villa Mitre y Bella Vista disputan esta tarde el último partido de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Primera División "A" de la Liga del Sur, que comenzó el sábado y siguió ayer.

El duelo se jugará desde las 16 en El Fortín y será dirigido por Franco Páez.

Los dos buscarán puntos clave en busca de los playoffs por el título.

De momento, la Villa está cuarto (último clasificado) con 15 puntos y el albiverde está quinto, con 14 unidades.

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En su última presentación, el tricolor venció a San Francisco por 2 a 0.

Mientras que Los Gallegos cayeron ante Sporting por 2 a 1.

En la primera rueda, Bella Vista se impuso por 1 a 0 en La Loma, con gol de Rodrigo Gómez.

*Lo que pasó

La fecha comenzó el sábado con dos partidos y la victoria clave de San Francsico.

El Santo venció a La Armonía como visitante, por 2 a 1, con un doblete de Federico Pinedo. Mientras que Jerónimo Blanco descontó para el Depo.

Además, Huracán y Liniers igualaron sin goles en el Doctor Alejandro Pérez.

Mientras que ayer, Sporting y Libertad empataron 2 a 2 en Punta Alta.

Para el rojinegro marcaron Jonathan Font (de penal) y Sixto Theaux. Y para el elenco de Villa Rosas marcó Nahuel Sánchez y Franco Samana, este último en contra y en el cierre del juego.

*Las tablas

Así están las posiciones antes del duelo entre Villa Mitre y Bella Vista.

-Clausura: 1°) Huracán y San Francisco, 18 puntos; 3°) Sporting, 16; 4°) Villa Mitre, 15; 5°) Bella Vista, La Armonía, 14; 7°) Libertad, 12 y 8°) Liniers, 10.

-Acumulado: 1°) Huracán, 44 puntos; 2°) Bella Vista, 39; 3°) Villa Mitre, 34; 4°) Liniers, 33; 5°) San Francisco, 31; 6°) Libertad, 30; 7°) Sporting, 29 y 8°) La Armonía, 28.