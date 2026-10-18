Torneo Clausura: Libertad se lo empató en el cierre a Sporting en Punta Alta

Libertad rescató un empate agónico en su visita a Sporting, en la continuidad de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Primera División "A" de la Liga del Sur.

El elenco de Villa Rosas comenzó ganando con gol de Nahuel Sánchez a los 2 minutos.

No obstante el rojinegro lo dio vuelta con tantos de Jonathan Font (de penal, a los 55 minutos) y Sixto Theaux (a los 66).

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Ya sobre el cierre, a los 90 minutos, el equipo bahiense llegó a la igualdad luego de una jugada armada entre Agustín Cocciarini y Daniel Pekel, que terminó siendo gol en contra de Franco Samana, que terminó chocándose la pelota tras la atajada de Roque Schiaffino.

Con este resultado, Libertad permitió que no lo pasará Sporting en la tabla acumulada y el rojinegro quedó en zona de promoción, dejando a La Armonía en zona de descenso.

Además, el triunfo dejaba al rojinegro puntero.

El árbitro del encuentro fue Leopoldo Gorosito.

*Lo que pasó

La fecha comenzó ayer con la victoria de San Francisco ante La Armonía por 2 a 1 como visitante.

Los goles del Santo los hizo Federico Pinedo, a los 76 y 83 minutos.

Mientras que para el Depo descontó Jerónimo Blanco.

Además, Liniers y Huracán igualaron sin goles en el Doctor Alejandro Pérez.

*Cómo sigue

La fecha se cerrará mañana en El Fortín, cuando Villa Mitre reciba a Bella Vista.

El encuentro comenzará a las 16 y será dirigido por Franco Páez.

*Las tablas

-Clausura: 1) Huracán, 18 puntos; 2) San Francisco, 18; 3) Sporting, 17; 4) Villa Mitre, 15; 5) Bella Vista, 14; 6) La Armonía, 14; 7) Libertad, 13; 8) Liniers, 10.

-Tabla acumulada. 1) Huracán, 44 puntos; 2) Bella Vista, 39; 3) Villa Mitre, 34; 4) Liniers, 33; 5) San Francisco, 31; 6) Libertad, 30; 7) Sporting, 29 y 8) La Armonía, 28.