Cuándo, dónde y a qué hora volverá a correr Franco Colapinto

Colapinto buscará cambiar la imagen, tras el abandono por problemas técnicos en Singapur. Foto: Alpine.

Luego de la pausa de este fin de semana la Fórmula 1 retomará su calendario 2026 el próximo fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos.

La carrera se llevará a cabo en el Circuito de las Américas, en la ciudad texana de Austin, una pista con una extensión de 5,513 kilómetros donde se gira a 56 vueltas. La largada está prevista para las 17 (hora de nuestro país).

Allí el piloto argentino Franco Colapinto buscará recuperar su forma luego de una fatídica carrera en Singapur el pasado domingo 11, cuando su Alpine A526 sufrió problemas técnicos que lo forzaron a abandonar.

Las actividades en Austin comenzarán el viernes venidero con la práctica libre 1 a las 14.30, jornada en la que también se llevará a cabo la práctica 2 (18).

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El sábado 24 habrá una tercera y última sesión de entrenamientos (14.30) y más tarde la clasificación para la carrera (18).

El domingo 25 se correrá el Gran Premio de Estados Unidos -decimoctava fecha del calendario- a las 17.