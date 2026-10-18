Cómo sigue el camino de Olimpo y Villa Mitre en busca del ascenso

Olimpo y Villa Mitre ya tienen rival confirmado para la próxima instancia de la Reválida del Torneo Federal A, conducente al segundo ascenso hacia la Primera Nacional.

Pese a quedar eliminado en la Zona Campeonato, el aurinegro buscará dar el salto de categoría a través de esta parte del certamen, sumándose en octavos de final.

Ahora, el equipo dirigido por Carlos Mungo se medirá ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, comenzando la llave como visitante y definiendo como local con ventaja deportiva una semana después.

En caso de seguir en carrera, el equipo bahiense tendrá siempre este beneficio salvo que cruce con Alvarado o con el perdedor de la final entre Cipolletti y San Martín de Formosa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Villa Mitre, en tanto, jugará ante Douglas Haig de Pergamino, tras eliminar a Costa Brava en el primer cruce de la Reválida.

La Villa comenzará la llave en El Fortín y la cerrará de visitante, con ventaja deportiva para el rojinegro.

Los otros cruces de serán los siguientes:

Alvarado vs Sportivo Las Parejas

Gimnasia de Chivilcoy vs Boca Unidos

Sol de América de Formosa vs Juventud Antoniana de Salta

Atenas de Río Cuarto vs Sarmiento de La Banda

Kimberley vs Argentino de Monte Maíz

*Cómo sigue

Una vez finalizada esta etapa, a los 7 equipos que avancen se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso: Cipolletti o San Martín de Formosa.

Luego, a partir de ahí, quedarán los 8 equipos que irán en busca del segundo ascenso.