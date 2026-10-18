Cuando apareció el "Flaco" Ibarra, Villa Mitre inclinó la balanza y quebró a Costa Brava

Todos se cuelgan del gigante Ibarra, que celebra el 1 a 0 ante Costa Brava. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

A su entrega, sacrificio y desgaste, hoy Tomás Ibarra le agregó lo más importante y difícil del fútbol: los goles.

El "9" de Villa Mitre, de los mejores de la temporada, pudo esta tarde completar todos los casilleros en su producción y a eso que mostró durante todo el año también le pudo sumar los tantos con los que el tricolor terminó quebrando al duro y combativo Costa Brava.

Con el 2 a 0 en el cierre, la Villa liquidó la serie y se metió en los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

Los festejos del puanense llegaron recién en el cierre, a los 83 y 94 minutos, y luego de que el equipo conducido por Diego Cochas trabajara el partido y atravesara por distintos momentos a lo largo de los 90 minutos en los que jugó sabiendo que el empate lo clasificaba (por tener ventaja deportivo y tras haber igualado 1 a 1 en la ida).

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En ese contexto de llave de 180 minutos y con dos resultados a favor, el equipo bahiense recién pudo en el final terminar de inclinar la balanza, incluso pese a jugar desde los 45 minutos con un hombre de más por la expulsión de Franco Agüero, por una agresión al propio Ibarra.

Es que en un comienzo de juego parejo y casi sin chances de riesgo, Villa Mitre se había mostrado algo mejor, creciendo por su banda derecha, donde Cochas pobló con Thiago Pérez de defensor, Marcos Escobar de volante y Lionel Monti como extremo.

No obstante, la lesión de Thiago a los 20 minutos, le obligó a retocar algo el esquema, haciendo ingresar al colombiano ex-River Oswaldo Valencia, quien luego saldría reemplazado.

Con esas variantes y prácticamente sin generar situaciones de gol, el primer tiempo pasó sin pena ni gloria, más allá de la roja ya citada y una mano reclamada por Costa Brava.

En el complemento, la visita se mostró mejor pisado en el arranque, a caso queriendo echar el resto antes de que el cansancio por el hombre de menos le pasara factura. Y, lógicamente, por la necesidad de buscar el resultado y ya sin mucho que perder, porque el empate también lo dejaba sin temporada hasta el año que viene.

En ese rato, el rojiblanco hizo trabajar un par de veces a Mazza, sobre todo con un remate de afuera de Thiago Gómez, algunas pelotas paradas y aproximaciones.

A la vez que la Villa no terminaba de hacer pie y mucho menos de hacer pesar el estar 11 contra 10.

Aunque a los 10 minutos hubo una jugada casi de quiebre, porque el cabezazo de Ibarra en el palo (tras un córner) frenó definitivamente el intento de Costa Brava.

El partido, de a poco, empezó a perder el orden táctico y se empezó a partir, casi como si quedarán un puñado de minutos y no prácticamente todo el complemento.

En ese ir y venir, el tricolor empezó a encontrar más espacios, sobre todo con un positivo ingreso de Víctor Ayala, que con un par de arranques se sumó a los chispazos del Flaco, a las corridas de Monti y algunos intentos de Páez.

No obstante, ese ritmo y esa especie de desorden también lo dejaban a Costa Brava a un acierto de llevarse la serie y eliminar a Villa Mitre. Aunque parecía algo lejano, también era corta la ventaja.

Lo cierto que de a poco la Villa fue rodeándole la manzana a los de Pico y sobre el final, cuando al Flaco lo asistieron en zona de confort, mostró su oficio de goleador, quebró el juego, cerró la serie y puso bajo siete llaves la clasificación.

Las dos festejos del "9" tuvieron similitudes, porque fueron con centros/asistencias de los costados y con él llegando de frente, en carrera, con el arco a su merced y a pura potencia.

La primera estocada de Tomás fue tras un centro-pase de la derecha de Monti, que el Flaco punteó llegando al área chica.

La segunda, en tanto, fue con un centro de la izquierda pero de Ayala, para que Tomás cabeceara también de arremetida y casi de palomita.

Los dos tantos bien a lo 9 goleador, para que Villa Mitre cierre una tarde redonda y pueda dar el primer paso en la Reválida.

Ahora se medirá ante Douglas Haig, otro histórico de la categoría y sabiendo que su delantero de área llega dulce...

*La síntesis

Villa Mitre (2)



Mazza 6



T. Pérez x

Bacigalupe 6

Almada 6

Pintos (c) 5



Cavagnero 5



Escobar 5

M. Páez 5

Aguirre 5



Monti 6

Ibarra 9



DT. Diego Cochas

Silva 5Garoni 5Agüero (c) 4Alferez 5Pacheco 5Vivani 5Rivas 5Alles 5Ibarra 5T. Gómez 5F. Gutiérrez 5Marcos Gelabert

Fue expulsado P. Agüero (CB), a los 45m.Goles de T. Ibarra (VM), a los 38 y 48m.20m. Valencia (5) por T. Pérez, 61m. Tunessi y Ayala por Aguirre y Valencia y 75m. Avit por Córdoba por Páez y Escobar, en Villa Mitre; 61m. Rivera por Vivani, 70m. Lentini y Ortiz por T. Gómez y Pacheco y 84m. Pipistrello por Alles, en Costa Brava.Córdoba (82m.), en Villa Mitre; Alles (82m.), en Costa Brava.Luis Martínez (5).Villa Mitre (muy buena).