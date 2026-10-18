Camino al ascenso: Villa Mitre vuelve a El Fortín buscando cerrar la llave con Costa Brava

Villa Mitre vuelve esta tarde a su cancha para recibir a Costa Brava de General Pico, en la revancha de los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A, conducente al segundo ascenso hacia la Primera Nacional.

El partido se jugará desde las 16 en El Fortín y será dirigido por Luis Martínez.

Tras el empate 1 a 1 en La Pampa (Thiago Pérez empató para la Villa), el equipo bahiense avanzará con el empate por contar con ventaja deportiva.

*Los elegidos

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Para esta tarde, Diego Cochas citó a los siguientes jugadores:

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Marcos Pinto, Ulises Olguín, Marcos Escobar y Diego Avit.

-Volantes: Thiago Pérez, Matías Aguirre, Víctor Ayala, Leonel Monti, Matías Páez, Gonzalo Córdoba y Nicolás Cavagnero.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Santiago Gómez, Oswaldo Valencia, Tomás Ibarra y Rubén Tarasco.

*Entradas

Los tickets para el partido se venderán de 10.30 a 16 en la casilla de Maipú y Punta Alta.

Los precios de las entradas son los siguientes:

-General: $24.000

-Socios: $17.000

-Jubilados: $17.000

-Menores: $17.000

Adicional a platea:

-Socios: $25.000

-No socios: $35.000

*Cómo sigue

Luego de cerrarse esta etapa, a los 12 equipos que avancen se sumarán los dos perdedores de las semifinales de la Zona Campeonato (San Martín de Formosa, Alvarado, Cipolletti u Olimpo).

Con los 14 equipos en carrera, se armarán las siete llaves posicionando a los peores clasificados con los que "bajen" de semis.

A esos 7 que sigan en carrera se agregará el perdedor de la final por el ascenso y con esos 8 equipos seguirán las llaves hasta el segundo ascenso a la Primera Nacional.

*Cómo llegaron

Villa Mitre volvió a jugar el pasado domingo luego de tres semanas, en lo que fue el empate sin goles ante Kimberley por la última fecha del Nonagonal.

Esa igualdad dejó a la Villa en la sexta colocación, por lo que debió seguir su camino en la Reválida.

Previamente, había sido cuarto en la primera fase de la competencia con 23 puntos.

Costa Brava, en tanto, fue octavo en el inicio de la temporada con 18 unidades y no accedió al Nonagonal de la Zona Campeonato.

En la segunda fase ganó el Grupo B de la Reválida, con 4 triunfos, 4 empates y una derrota (ante Juventud Unida de San Luis).