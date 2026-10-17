Hora, TV y formaciones: River visita a Belgrano en un duelo clave por la clasificación a los playoffs

River Plate visitará este domingo a Belgrano de Córdoba, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, en un duelo clave por la clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 20:15, se llevará a cabo en el Estadio Julio César Villagra y se podrá ver a través de ESPN Premium.

El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

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*La previa

River llega a este enfrentamiento con la obligación de rescatar un buen resultado, ya que en su último partido solo pudo rescatar un empate en condición de visitante contra Sarmiento y terminó la fecha fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

De esta manera, un nuevo resultado adverso dejaría al "Millonario", que es dirigido por Leonardo Ponzio, en una situación extremadamente vulnerable.

Belgrano de Córdoba, por su parte, es una de las sorpresas de este 2026, ya que con Ricardo Zielinski como director técnico se consagró campeón del Torneo Apertura en el primer semestre y en el actual realiza una campaña muy sólida, debido a que lidera en la Zona B con 22 puntos, misma cantidad que tienen Rosario Central, Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata.

En la última fecha, el "Pirata" consiguió un sólido triunfo por 2-0 en condición de visitante contra Racing.

Este encuentro, además, será una reedición de la final del Torneo Apertura, en la que Belgrano dio vuelta la historia de manera agónica para imponerse por 3-2.

*Probables formaciones

-Belgrano (C): Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Ramiro Hernandes; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

-River: Santiago Beltrán; Santiago Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván o Lautaro Pereyra, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

-Estadio: Julio César Villagra

-Árbito: Pablo Dóvalo

-VAR: Silvio Trucco

-Hora: 20:15.

-TV: ESPN Premium

Agencia NA