Camino al ascenso: Olimpo visita a San Martín con la obligación de sacarle el invicto en Formosa

Olimpo visita esta tarde a San Martín de Formosa, con la obligación de ganar para avanzar a la final del Torneo Federal A que pondrá en juego el ascenso a la Primera Nacional.

El partido revancha de la semifinal se jugará desde las 15.30, será arbitrado por Lucas Cavallero y podrá verse por LPF Play.

Tras el empate en el Roberto Carminatti, por 1 a 1, el aurinegro deberá sacarle el invicto como local (ver abajo) a los formoseños.

Por la otra llave, Alvarado recibirá a Cipolletti para definir al restante finalista.

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El juego se disputará en el José María Minella, desde las 15.30 con Gustavo Benites como juez.

En el primer encuentro de la serie, el albinegro se impuso por 1 a 0 en la Visera.

*Por el invicto y por repetir

Olimpo visitará a un equipo que marcha invicto en su cancha en la temporada, lo mismo que le sucedió en la serie anterior ante Gimnasia de Chivilcoy, al que terminó venciendo por 2 a 1.

Para meterse en la final, el aurinegro deberá romperle una racha de 13 partidos sin perder a San Martín en su cancha, un reducto de dimensiones pequeñas.

En el estadio "17 de Octubre", el santo formoseño ganó 10 encuentros y empató los 3 restantes. Con estos 33 puntos, es junto a Cipolletti el equipo que más sumó en su cancha.

En ese lapso marcó 25 goles y recibió 9.

Las igualdades en su cancha fueron ante Boca Unidos (1 a 1), Juventud Antoniana (0 a 0) y Atenas de Río Cuarto (1 a 1), este último por la revancha de los cuartos de final.

El dato positivo para Olimpo es que es el equipo que mejor le fue como visitante en la temporada y que en la última llave también dejó sin racha como local a otro invicto.

El aurinegro sumó 21 puntos fuera del Carminatti, con 5 triunfos, 6 empates y 2 derrotas (2-0 ante Alvarado y 1-0 frente Atenas de Río Cuarto).

Asimismo es, junto con Kimberley y Juventud Antoniana, el equipo que menos goles recibió en esta condición: 8.

Además, el último y único antecedente visitando a San Martín lo favorece.

Es que el 19 de octubre de 2024, Olimpo se impuso en tierras formoseña en la revancha de los octavos de final de la Reválida.

El aurinegro ganó por 2 a 1 y dio vuelta el marcador con goles de Rodrigo Acosta y Leandro Espejo, para ganar la serie por 3 a 1, ya que se había impuesto por 1 a 0 en Bahía con tanto de Ivo Di Búo.

*Los elegidos

Antes de salir de Bahía el jueves al mediodía, Olimpo confirmó a la lista de viajeros elegidos por Carlos Mungo para el trascendental choque ante San Martín de Formosa.

Entre los elegidos, quien regresa con respecto al último encuentro es Cristian Ibarra, quien estuvo citado pero no firmó planilla por precaución, en lugar de Enzo Coacci, quien había ingresado desde el banco en la ida.

De esta manera, los elegidos por el DT fueron:

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leandro Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Leandro Espejo, Federico González, Brain Guille, Marcelo Olivera, Joaquín Susvielles e Ibarra.

*Cómo llegaron

Olimpo llegó a esta instancia luego de eliminar a Gimnasia de Chivilcoy en el primer cruce de playoffs.

El aurinegro se impuso por 2 a 1 en la ida y en la revancha, siendo el único de los cuatro equipos clasificados que ganó los dos partidos de la serie.

Además, también es el único que avanzó sin tener la ventaja deportiva.

Previamente, el elenco bahiense había sido tercero en el Nonagonal y primero en la fase inicial.

San Martín de Formosa, en tanto, dejó en el camino a Atenas de Río Cuarto, luego de ganar 1 a 0 en Córdoba y empatar 1 a 1 como local.

En el Nonagonal, en tanto, fue primero en la Zona A con 17 puntos, dos más que Alvarado, ganador del otro grupo.

Mientras que en la primera fase también terminó en lo más alto.

Estas grandes campañas de ambos equipos dejan un montón de estadísticas que valen la pena ser remarcadas.

Primero y principal es que en esta semifinal se enfrentarán los dos equipos que más puntos sumaron en lo que va de la temporada: San Martín 51 y Olimpo, 50.

Son los dos también que más partidos ganaron: 15 los formoseños y 13 los bahienses.

Por otra parte, esta semifinal enfrentará al equipo que menos goles recibió (Olimpo con 10) y el que más hizo (San Martín, con 41).

También cruzará al elenco que más sumó como local: San Martín, ganó 10 partidos y empató 3, cosechando 33 unidades. Contra el equipo que mejor le fue de visitante: Olimpo acumuló 21 puntos, con 5 éxitos y 6 empates.

*Por la vencida

Olimpo intentará meterse en su primera final por el ascenso desde su llegada al actual Torneo Federal A.

Será, además, la única vez que lo intente como visitante ya que las otras dos veces lo hizo en el Roberto Carminatti.

La primera fue en el clásico ante Villa Mitre, cuando el tricolor (dirigido por Carlos Mungo), se impuso por penales (4 a 2) luego de igualar 0 a 0 en el tiempo regular.

La segunda, en tanto, fue ante Gimnasia y Tiro de Salta en 2023, cuando cayó por 1 a 0 en Bahía, con tanto de Ezequiel Cérica.

*Cómo sigue

Luego de las semifinales, los ganadores de cada llave jugarán la final por el ascenso.

El boleto a la Primera Nacional se definirá en cancha neutral y a partido único, cuestiones que se resolverán el lunes a las 14 en una reunión del Consejo Federal.

Mientras que los dos equipos que queden eliminados se sumarán a los octavos de final de la Reválida.

En esa instancia, los elencos que "bajen" de la Zona Campeonato se medirán ante los dos peores clasificados.