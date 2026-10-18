Un inicio de 10 tuvieron Pellegrini y Caza y Pesca en las series semifinales de la LBB Bronce

Pellegrini y Caza y Pesca ganaron de locales. Fotos: prensa Pellegrini y Florencia Girotti (prensa CyP).

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Pellegrini (1º) y Caza y Pesca Huracán Médanos (2º) se adelantaron esta noche en el inicio de las series semifinales -al mejor de tres-, correspondientes a la Liga Bashiense de Básquetbol Bronce.

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Los puntaltenses superaron a Sportivo Bahiense B (6º), 79 a 69, mientras que los medanenses se impusieron ante Bahiense del Norte B (4º), 68 a 58.

De esta manera, ambos quedaron a una victoria de convertirse en finalistas lo cual, en caso de concretarse, los tendría nuevamente como protagonistas, al igual que en la final del primer tramo.

El mismo se lo adjudicó Caza y Pesca, por lo tanto ya se aseguró una final extra en caso de no repetir en esta parte.

Las series continuarán el miércoles, en el Eladio Santos y en el Manu Ginóbili.

Pellegrini 79, Sportivo B 69

Quebrando el trámite en el último cuarto -con parcial de 15-4 sacó 18 de luz-, Pellegrini derrotó a Sportivo B, por 79 a 59, fortaleciendo el antecedente con el que llegaron a esta instancia, al estirar a 3-0 el historial entre ambos.

Después de un partido que empezó absolutamente a favor de la visita en base a su alto porcentaje en tiros de tres puntos (11-2), Pellegrini se recuperó metiendo un parcial de 21-4 y terminó ganando el primer cuarto, 23 a 18.

Sin Iván Gómez Lepez (distensión) y Santiago Fraysinnet (viaje), el local tuvo otras respuestas para superar los malos momentos -perdía 46-45- y poco a poco empezar a desgastar a su rival.

Los principales protagonistas resultaron Lucas Cataffi (11 rebotes, 8 puntos y 6 asistencias); Andrés Almirón 18 puntos y 10 rebotes, Fabricio Starc (11 rebotes y 10 puntos), más Mateo Barrera, con 15 puntos (3-6 en triples, 2-3 en dobles y 2-2 en libres).

En el tricolor, por su parte, Matías Pristupa aportó 14 puntos (2-5 en t3, 3-5 en t2 y 2-2 en t1), más 5 rebotes y Yoel Asnaghi terminó con 12 puntos, 3 recuperos, 3 rebotes y 2 asistencias.

Pellegrini (79): A. Bianco (5), M. Barrera (15), L. Cataffi (8), Agustín Godeas (7), Andrés Almirón (18), fi; F. Starc (10), G. Chaves (5), J.I, Castro (5) y N. Themtham (6). DT: Juan Sergio Palumbo.

Sportivo B (69): F. Galassi (13), L. Temporelli (6), M. Pristupa (14), Y. Asnaghi (12), L. Santarelli (8), fi; B. Guaglianone (4), F. Arizcuren (3), J. Abad (6) y J. Labarere (3). DT: Joaquín Tuero.

Cuartos: Pellegrini, 23-18; 42-37 y 61-54.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Serie: Pellegrini, 1-0.

Caza y Pesca 68, Bahiense B 58

Caza y Pesca derrotó como local a Bahiense del Norte B, 68 a 58, sumando de esta manera la séptima victoria en fila y poniéndose en ventaja 1-0 en las semifinales.

Los medanenses perdieron la primera vez que jugaron ante el tricolor y después lo derrotaron en las cuatro oportunidades que cruzaron.

El local tuvo un tridente clave: Nicolás Sánchez, Juan Cruz Redivo y Herman Banegas.

El escolta aportó 17 puntos (0-2 en triples, 8-13 en dobles y 1-5 en libres), más 6 rebotes y 4 asistencias; el zurdo tirador completó 20 puntos (2-7 en triples, 6-11 en dobles y 2-2 en libres), además de 7 rebotes y el interno colaboró con 8 rebotes y 4-5 en dobles.

Bahiense B, por su parte, pagó caro el 4-26 en triples, y tuvo a Genaro Di Stéfano con 14 puntos (1-3 en t3, 3-9 en t2 y 5-7 en t1), Leo La Bella con 11 puntos (1-8 en t3, 4-8 en t2 y 0-1 en t1), más 7 asistencias, y Cristian Brugniere con 12 unidades (6-9 en t2) y 8 rebotes.

Caza y Pesca (68): A. Solomon (7), N. Sánchez (17), F. Perrín (5), J.C. Redivo (20), H. Banegas (8), fi; B. Bobb, T. Martz (9), B. López (2) y B. Meschini. DT: Gabriel Asnes.

Bahiense del Norte B (58): F. Sureda, M. Moretti (7), J.C. Dauphin, C. Brugniere (12), M. Fernández (4), fi; F. Pérez (7), L. La Bella (11), G. Di Stéfano (14), J. Reta (3) y A. Tavella. DT: Santiago Cappa.

Cuartos: Caza y Pesca, 19-14; 38-31 y 52-38.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Gabriel Jaramillo y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: Caza y Pesca.

Serie: Caza y Pesca, 1-0.