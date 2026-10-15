Olimpo partió hacia Formosa en busca de la final por el ascenso: "Estamos con vida"

La delegación de Olimpo partió este mediodía desde el Roberto Carminatti hacia Formosa, en busca de la final por el ascenso a la Primera Nacional.

Tras el entrenamiento matutino y luego del almuerzo, jugadores, cuerpo técnico y auxiliares se reunieron en el estadio antes de emprender los más de 1400 kilómetros que separan nuestra ciudad de la capital formoseña.





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Mientras esperaban el micro, un grupo de hinchas caracterizados se acercó a darle su apoyo al plantel y a despedirlos antes del largo viaje.

El cronograma del mismo incluye una detención a cenar y luego dos días de entrenamientos en tierras formoseñas, donde el plantel aurinegro moverá en las instalaciones de Sol de América.

Ya el domingo, el partido se jugará desde las 15.30 y será dirigido por Lucas Cavallero.

Luego del 1 a 1 en el Roberto Carminatti, el equipo dirigido por Carlos Mungo tiene la obligación de ganar para avanzar al partido definitivo, que se jugará (ante el ganador de Alvarado-Cipolletti) en cancha neutral.

*Moiraghi: "Ojalá podamos disfrutar con la gente de estar en la final"

Con almohada lista y su tranquilidad habitual, Néstor Moiraghi se preparaba para emprender el viaje en busca de otra final en su gran carrera.

Antes de pensar en lo que vendrá, el Chino analizó lo que le dejó la ida en el Roberto Carminatti.

"Sabemos que fue un partido difícil, raro por momentos. Estamos con vida y vamos a ir a allá para buscar el resultado favorable para nosotros, que nos permita meternos en la final", dijo el defensor central, de gran rendimiento en toda la temporada.

"Es un equipo que tiene jugadores de jerarquía y experiencia, pero nosotros tenemos lo nuestro. Vamos confiados con lo que vamos a hacer, sabemos que de visitante a nosotros nos ha ido bastante bien, esperemos que esta no sea la excepción y poder meter a Olimpo en una final, que para nosotros va a ser importante", agregó.

Además, fue contundente pensando en lo que viene.

"Viajar hay que viajar a todos lados, si vos querés ascender y a salir campeón, viajar donde te toque y jugar con todos. Eso lo tenemos bien en claro, pero bueno trataremos de ir de la mejor manera y convencidos de lo que vamos a hacer el domingo", se ilusionó.

En ese sentido, Olimpo es el equipo al que mejor le fue fuera de su cancha, ya que sumó 21 puntos con 5 triunfos, 6 empates y 2 igualdades. Enfrente tendrá a uno de los equipos con mejor localía, ya que San Martín sumó 33 unidades en su escenario (al igual que Cipolletti) y está invicto con 10 triunfos y 3 empates.

"Para salir campeón hay que jugar y ganarle a todos, como sea y en la cancha que sea. Más que nada la mentalidad nuestra, que vamos a ir a hacer las cosas bien para meter a Olimpo a la final", insistió Moiraghi.

"Estamos con vida, eso es lo que más tranquilo nos deja. Esperemos que sea algo favorable para nosotros, ojalá que podamos volver de Formosa para empezar a disfrutar con la gente de jugar una final", cerró el Chino, con la ilusión intacta al igual que todos los hinchas.

*Los elegidos

Antes de salir de Bahía, Olimpo confirmó a la lista de viajeros elegidos por Carlos Mungo para el trascendental choque ante San Martín de Formosa.

Entre los elegidos, quien regresa con respecto al último encuentro es Cristian Ibarra, quien estuvo citado pero no firmó planilla por precaución, en lugar de Enzo Coacci, quien había ingresado desde el banco en la ida.

De esta manera, los elegidos por el DT fueron:

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leandro Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Leandro Espejo, Federico González, Brain Guille, Marcelo Olivera, Joaquín Susvielles e Ibarra.