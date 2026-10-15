El ex NBA que sigue los pasos de Crockett y Tubbs en la policía de Miami

Curioso destino tuvo un ex jugador de la NBA, con importante presencia en Phoenix Suns y New York Knicks, quien en las últimas horas se graduó en la Academia de Polícía del condado de Miami-Dade, sede de la recordada serie de televisión "División Miami".

Se trata de Amar'e Stoudemire, un ex ala-centro de 2m08 hoy con 43 años, quien jugó ocho temporadas en los Suns entre 2002-2010 y otras cinco en los Knicks 2010-2014. Después continuó brevemente en Dallas Mavericks y Miami Heat.

"Para Amar'e, esto es más que una segunda carrera. Convertirse en policía era un sueño de la infancia, inspirado en parte por miembros de su familia que trabajaban en las fuerzas del orden", dijo la universidad sobre Stoudemire, en un posteo en redes sociales.

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"Y se gradúa con una mención especial, recibiendo el premio Harry 'Coach' Everett por sus contribuciones al éxito del programa de la academia a lo largo de su formación", agregaron sobre el flamante cadete.

En una entrevista a la revista estadounidense "Sports Illustrated" el propio Stoudemire explicó las razones que lo llevaron a abandonar la carrera deportiva (tras su etapa de jugador tuvo un breve paso como asistente técnico en Brooklyn Nets (2020), bajo la dirección técnica de Steve Nash.

"Es un trabajo de verdad. Es un trabajo orientado a la comunidad, donde nuestra principal función es proteger y servir a la comunidad", dijo el ex basquetbolista, cuyo nombre cambió en 2008: de una mala interpretación inicial y denominación oficial como "Amare", se corrigió al actual (Amar'e).

"Mi entrenador del equipo juvenil trabajaba en las fuerzas del orden. Mi tío, que es mi tío favorito, también trabajó en las fuerzas del orden, como ya mencioné, y todas estas fueron influencias positivas que me llevaron por el buen camino", destacó.

Amare acumuló la friolera de más de 165 millones de dólares a lo largo de sus 14 años de carrera en la NBA. Y tras retirarse de la liga estadounidense se mantuvo en actividad jugando en el extranjero y ganando campeonatos en Israel. Además de su etapa como DT asistente fundó la bodega Stoudemire Wines.