Villa Mitre pudo mirar lo que hace su rival, antes del debut de mañana en el José Martínez

El estadounidense Jahsim Floyd será una de las caras nuevas. Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez

Pico Football, el rival mañana para el debut de Villa Mitre en la temporada 2026-27 de la Liga Argentina, perdió anoche frente a Deportivo Viedma, 86 a 76, en la capital rionegrina.

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De esta manera, el equipo ahora dirigido por Juan Manuel Varas no pudo romper con los antecedentes y sumó a su historial adverso en Viedma otra derrota, ya que nunca pudo ganar ahí en cinco temporadas.

Los pampeanos tuvieron a Rodrigo Sánchez con 19 puntos, más 15 de Lucio Reinaudi y otros tanto de Juan Ignacio Rodríguez Suppi.

Por los rionegrinos, el tirador Luciano Cáceres se despachó con 25 puntos (3-7 en triples, 7-9 en dobles y 2-2 en libres).

La primera presentación de la Villa será este martes, a las 21.30 en el José Martínez y después volverá a jugar recién el martes 3, nuevamente en Bahía frente a Deportivo Norte.

Será esta una buena oportunidad para empezar a conocer al renovado equipo que continuará dirigiendo Sebastián Ginóbili, que incluye la presencia, entre otros, del estadounidense Jahsim Floyd y del tandilense Álvaro Yarza, dos que ya se presentaron en el partido de preparación en el Martínez.

La visita tendrá para esta oportunidad a Juan Ignacio Rodríguez Suppi, Lucio Reinaudi, Rodrigo Sánchez, Joaquín Noblega, Marco Luchi, Felipe Bonfigli y Joaquín Ríos (los siete mayores), más los juveniles Valentín Allier, Fabricio Díaz e Ignacio Copesky.

El resto

En los otros partidos de la Conferencia Sur, en la que ya jugaron 12 de los 17 participantes, anoche Quilmes se recuperó de la derrota en el debut ante River, superando a Central Entrerriano, por 93 a 74.

Hubo 14 puntos de Valentín Duvanced (con 4-7 en dobles y 6-7 en libres), más 4 rebotes y terminó sin puntos Federico Elías (0-3 en triples y 0-2 en dobles).

También hubo duelo bahiense en la victoria de Provincial ante La Unión (Colón), por 84 a 73.

En el ganador, Gonzalo Torres anotó 9 puntos y bajó 9 rebotes, mientras que en el perdedor, Joaquín Sánchez terminó con 6 unidades.

El que mantuvo el invicto fue River, llevándose otra victoria de Mar del Plata, ahora ante Unión, también en cancha de Quilmes, 83 a 74.

Juan Cruz Conte Grand fue el goleador, con 19 puntos, y en su debut con la camiseta celeste, Juane De la Fuente se despachó con 33 puntos (28 en el primer tempo), incluídos 8 de 17 en triples (llevaba 7 de 9 y Unión ganaba 38 a 22).

En tanto, Deportivo Norte le ganó a Rocamora, 65 a 62, en el partido con menos puntuación de lo que se lleva disputado hasta el momento.