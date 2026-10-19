Roller Dreams, medallista de bronce en Paraguay, llegó a la ciudad

Las patinadoras del equipo bahiense, esta mañana en la terminal al arribar a la ciudad. Foto: gentileza Andrea López

Luego de otra participación muy destacada que incluyó la obtención de dos medallas de bronce, la delegación de Roller Dreams arribó esta mañana a nuestra ciudad procedente de Asunción del Paraguay.

Allí las destacadas patinadoras de nuestra ciudad que representan al club El Nacional, disputaron los World Skate Games Asunción 2026. Tanto las Senior como las Junior alcanzaron el podio en la competencia de precisión que se llevó a cabo en el SND Arena.

El puntaje total de las Seniors fue de 71.69 puntos (41.46 por ejecución y 30.23 por componentes, sin deducciones), luciendo una gran rutina con temática de La La Land. Luego de esta perfomance, quedaron por detrás de los equipos italianos Sincro Roler (75.71) y Monza Precision Team (74.62).

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En la categoría Junior el equipo bahiense obtuvo una puntuación total de 61.24 con un plantel juvenil que promedió los 15 años (cuando el límite es 18), interpretando High School Musical. Ocuparon el 3º puesto detrás de los conjuntos italianos Precision Skate Bologna (66.55) y Royal Eagles (63.35).

Las Seniors y Juniors de Roller Dreams son dirigidas por las entrenadoras Gabriela Montecchiari y Florencia Prats.