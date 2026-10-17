Orgullo internacional: Roller Dreams se trae dos medallas de bronce de los World Skate Games

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

Otro fin de semana para los libros vivieron los equipos de patín precisión de Roller Dreams, del club El Nacional, presentes en los World Skate Games Asunción 2026.

Tanto las Senior como las Junior lograron subirse al podio y regresarán a la Argentina con la medalla de bronce obtenida en el SND Arena de Asunción del Paraguay.

Las más grandes totalizaron 71.69 puntos, quedando solo por detrás de dos equipos italianos: Sincro Roler (75.71) y Monza Precision Team (74.62). Las bahienses, que se lucieron con La La Land, sumaron 41.46 unidades por la ejecución de todos los elementos y 30.23 por los componentes (habilidades, transiciones, juegos de pies, movimiento, performance, coreografía); sin sufrir deducciones.

Más abajo finalizaron Precision Skate Bologna (Italia), con 65.48, Quimera (Argentina), con 60.41, Algarve Show Team (Portugal), con 38.88, y UPAR (Francia), con 33.25.

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"Salieron super decididas e hicieron un programa hermoso", destacó la entrenadora Gabriela Montecchiari en diálogo con La Nueva.

Gabi contó que "ayer tuvieron una prueba de pista un poco accidentada" y que terminaron de entrenar pasada la medianoche. "Hoy a las 8 de la mañana arrancamos con los preparativos, los peinados... hubo que hablar mucho y calmar nervios", agregó, quien está acompañada en la conducción por Florencia Prats.

Ludmila Berardo, Abril Castiñeira, Natali Colonna Soldavini, Alma Currulef, Mía Franco, Juana Jofré, Isabella Lameiro, Luana Mancinelli, Melisa Mella, Charo Moro, Ludmila Ohiggins, Catalina Pesci, Camila Pulgar, Catalina Ricciuto, Morena Roig y Aimara Trancamilla integran el equipo.

Si bien no siempre se trató del mismo evento, previo a esta competencia, el ya emblemático equipo de nuestra ciudad había sido cuatro veces campeón a nivel mundial en Reus 2014 (España), Asunción 2021 (Paraguay), Buenos Aires 2022 (Argentina) e Ibagué 2023 (Colombia) y venía de alcanzar el tercer puesto en los WSG Roma 2024 (Italia) y el cuarto en el Mundial de Beijing 2025 (China).

Por su parte, las más chiquitas, con un plantel que promedió 15 años —cuando el límite es 18— e interpretó High School Musical, sumaron 61.24 puntos y quedaron por detrás de Precision Skate Bologna, con 66.55 y de Royal Eagles (ambos de Italia), con 63.35.

Vanguardia y Shiric, también argentinos, finalizaron en la cuarta y quinta colocación, sobre un total de seis equipos.

"Tuvieron una caída, pero se repusieron enseguida y terminaron la coreografía súper bien. ¡Son muy chicas!", destacó Montecchiari.

El puntaje fue la suma de los elementos (34.52) y los componentes (27.72), menos una unidad de deducción.

El plantel está integrado por Delfina Albisu, Francesca Di Gennaro, Milena Godoy, Mercedes Lacoste, Isabella Lameiro, Celeste López, Juana Manfrin, Lucía Montagie, Sofía Moro, Camila Pulgar, Catalina Ricciuto, Morena Roig, Caterina San José, Irene Santarelli, Avril Schmidt, Sofía Stamati y Clara Albisu.

Los WSG ASU26 reunen un total de 11 deportes, un e-sport y 40 disciplinas: skateboarding, inline freestyle, hockey sobre patines, roller freestyle, patin artístico, skate cross, inline slalom, downhill, inline hockey, scootering y patín velocidad.

Se trata de un evento multideportivo, exclusivo para disciplinas sobre ruedas, que ya lleva cinco ediciones tras Nanjing 2017, Barcelona 2019, Buenos Aires 2022 y Roma 2024.