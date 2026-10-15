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Dakar 2026.

Argentina confirmó una delegación de 42 atletas para los Juegos Olímpicos de la Juventud

El evento se desarrollará del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

Foto: Dakar 2026

El Comité Olímpico Argentino definió hoy una lista de 42 atletas para representar al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se realizarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

La cuarta edición de los YOG (Youth Olympic Games, por su sigla en inglés) será histórica ya que por primera vez un evento del ciclo olímpico se celebrará en el continente africano. Dakar, Diamniadio y Saly recibirán a jóvenes atletas de todo el mundo en una celebración del deporte, la cultura y la educación.

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Los argentinos —de entre 15 y 18 años— que conforman la delegación lograron su clasificación mediante procesos establecidos por las federaciones internacionales y los organismos continentales correspondientes. Los representantes nacionales competirán en pruebas individuales y por equipos en una de las principales citas del calendario deportivo juvenil.

Argentina tendrá representación en atletismo, básquet 3x3, ciclismo, ecuestre, esgrima, futsal, gimnasia artística, judo, natación, remo coastal, rugby, skateboarding, tenis de mesa, vela, vóleibol de playa y wushu.

El básquetbol tendrá representación local: el plantel estará integrado por Igor Joloidovsky, Thiago Montes, Ezequiel Román y Enzo Roth, ell escolta-alero, de 1m92, nativo de Oberá (Misiones) y radicado desde pequeño en Bahía Blanca, que jugó hasta los 9 años en Argentino y pasó a Napostá antes de recalar en Quimsa de Santiago del Estero.

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026
31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027
1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028
14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030
XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032
23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)

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