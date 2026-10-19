"Soñaba esto desde que llegué a Villa Mitre: jugar y hacer goles en El Fortín", contó el Flaco Ibarra

El Flaco y "gigante" Ibarra celebra el 2 a 0 ante Costa Brava. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Tomás Ibarra marcó dos goles bien de "9" goleador ayer, en el triunfo por 2 a 0 de Villa Mitre, que selló la serie ante Costa Brava por 3 a 1 y avanzó en la Reválida del Torneo Federal A.

A todo lo que le aporta al juego partido a partido, esta vez el puanense de 23 años también le aportó festejos y en apenas un par de minutos marcó la misa cantidad de goles que llevaba en el resto de la temporada.

Lo curioso es que Tomás se ganó y de buena manera ser el "9" de la Villa, aunque se volvió de Ecuador como futbolista libre a principio de año y regresó al club tras hablar con Federico Mancinelli (mánager del club) para volver a pelearla a la institución, según le contó a La Nueva. tiempo atrás.

-¿Te imaginábas algo de esto a principio de año?

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-No, para nada. Sí lo soñaba mucho y tenía muchas ganas desde el momento que llegué a Villa Mitre de jugar acá en El Fortín, de hacer goles. Para mí era un sueño, se dio todo muy rápido y lo estoy disfrutando.

-Se te dio una tarde redonda...

-Más que nada estoy feliz por la clasificación, por pasar a la siguiente fase. Me parece que eso es lo más importante, la hemos luchado mucho. Así que estoy contento porque el plantel obtuvo su premio que era pasar. Ahora a pensar en lo que viene y seguir.

Ibarra celebra junto a Gonzalo Córdoba.

Aunque jugó con un hombre más desde los 45 minutos, por la expulsión del defensor Pablo Agüero por una agresión al propio Ibarra, Villa Mitre tuvo que trabajar hasta el final para terminar quebrando a Costa Brava, con los goles del Flaco a los 83 y 94 minutos. Aunque también le alcanzaba con el empate para clasificar.

"Ellos son un equipo muy intenso, que juegan bien. Sabíamos que iba a ser complicado y se dio el mismo partido que en la ida, ellos intentaron jugar: son intensos igual que nosotros. Nos costó, pero sabemos que la mayoría de los partidos van a ser así en estas instancias", entendió Tomás.

"Por ahí inconscientemente uno con el hombre de más tiende a relajarse, cosa de la que tenemos que tener cuidado. Después ya creo que activamos, tomamos la rienda del partido y terminamos ganándolo", agregó.

-¿Qué significan desde lo personal estos goles?

-Son importantes, porque el delantero se alimenta de eso. Venía medio fastidioso con el tema de que no me venía tocando convertir. Pero lo más importante es que Villa Mitre clasificó.

-Siempre aportás mucho desde el sacrificio, el desgaste, salir a dar juego lejos del área, ¿cuánto necesitabas estos goles para el afuera también, por ser el "9" de Villa Mitre?

-Mucho. Mucho. Tampoco es que pienso en eso. Trato de dar el 100, si me toca me toca y, sino, le tocará a otro compañero convertir. Pero obviamente es importante, me da la tranquilidad para seguir trabajando y que las cosas se están dando.

El capitán Marco Pintos junto a un agotado Ibarra, tras festejar el 2 a 0 a los 94 minutos.

Los tantos del Flaco de ayer, llegaron con características similares, con centros de los costados (de Monti y Ayala) y él definiendo llegando bien como "9", el primero punteándola de zurda y el segundo, de cabeza casi de palomita.

-Te tiraron buenos centros...

-¡Síiii...! Tuve que empujarlas. Siempre les digo de todo a mis compañeros para que la terminen. Hoy (por ayer) terminaron y por suerte estuve ahí, así que bien.

En la próxima instancia, Villa Mitre se medirá ante Douglas Haig, iniciando la llave en El Fortín y definiendo en Pergamino.

"Será un partido duro, estas instancias van a ser todas duras si queremos ascender. Más ahora, tenemos que ganar en todas las canchas y tenemos que luchar", entendió el puanense.

-¿Pasaron la primera fase, de a poco empiezan a pensar en el ascenso que todavía está un poco lejano?

-Obviamente. Desde que iniciamos que está eso como objetivo, por ahí ahora nos toca transitar un camino que es más largo y más complicado, pero el objetivo sigue siendo el mismo y vamos a luchar hasta el final porque estamos en un club que te obliga a eso.