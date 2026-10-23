Repitió San Lorenzo de visitante y es el primer semifinalista de la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twiter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

San Lorenzo (1º) derrotó como visitante a El Nacional (8º), por 82 a 65, y se convirtió en el primer semifinalista de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En tanto, Sportivo Bahiense (5º) venció como local a Comercial (4º), por 79 a 72 (1-1), mientras que Altense(2º) le ganó de visitante a Ateneo (7º), 68 a 59 (1-1) y ambas series se definirán el martes, invirtiendo las localías.

La otra serie de cuartos, entre Argentino (0)-9 de Julio (1) continuará el lunes, en el Ardubilio Severini, y de ser necesario un tercer partido irá el miércoles.

Las semifinales comenzarán el próximo viernes.

En tanto, por la permanencia, Espora nuevamente derrotó a La Falda, 94 a 77, y se adelantó 2-0 en la serie al mejor de cinco.

El Nacional 65, San Lorenzo 82

San Lorenzo sumó la duodécima victoria en las últimas trece presentaciones, superando como visitante a El Nacional, 82 a 65, cerró 2-0 la serie de cuartos y ahora espera rival, con la tranquilidad que, en caso de obtener este segundo tramo ascenderá automáticamente, por haber ganado el primero.

Después de un equilibrado primer tiempo, la visita se impuso en el tercer cuarto 30 a 16 (66-50).

El dominante Joaquín Coria resultó el goleador del partido con 17 puntos (6-8 en dobles y 5-6 en libres), más 14 rebotes.

También hubo 14 unidades de Juan Pablo Fuentes (1-4 en t3, 4-8 en t2 y 3-4 en t1) y 9 unidades y 5 rebotes de Juani De Pástena.

Hizo su debut Mauro Zalguizuri, jugando 7m40 y sumando 3 asistencias y 2 recuperos.

El Nacional (65): V. Ruibal (4), R. Arce (6), I. Errazu (10), A. Catalán (3), A. Schneider (13), fi; F. Dulsan (11), E. Walter, O. Rayes (4), S. Marzialetti, M. Cruglak (11) A. Ferreyra y V. Díaz (3). DT: Juan Cruz Santini.

San Lorenzo (82): R. Aguirre (8), J.P. Fuentes (14), J.I. De Pastena (9), F. Mariezcurrena (4), J. Coria (17), fi; L. Fernetich (8), M. Martínez (8), N. Herbik (10), M. Zalguizuri, L. Miranda (2), R. Antonio (2) y A. Bittner. DT: Nicolás Becchina.

Cuartos: El Nacional, 13-17; 34-36 y 50-66.

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Joaquín⁩ Irrazábal.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Serie: San Lorenzo, 2-0.

Ateneo 59, Altense 68

En esta particular serie entre equipos que jugaron en cuatro oportunidad y siempre ganó el visitante, Altense superó en el Polizzi a Ateneo, 68 a 59 y quedaron 1-1.

El base Ezequiel Pordomingo anotó 18 puntos (único del verde en llegar a doble dígito), con 0-4 en troples, 6-8 en dobles y 6-7 en libres, más 5 asistencias, 3 rebotes y 2 recuperos.

En tanto, Daniel Agalupe anotó 9, más 4 rebotes y Nahuel Altamirano terminó con 8, 6 rebotes y 3 recuperos.

En el celeste, Bruno Sacomani convirtió 13 puntos (2-5 en t3, 2-3 en t2 y 3-6 en t1), más 9 rebotes; Guillermo Mallemaci tomó 8 rebotes y dio 6 asistencias, mientras que Daniel Ezcurra metió 10 puntos (2-2 en t3 y 2-2 en t2), además de bajar 8 rebotes.

Ateneo (59): M. Leiva (9), F. Percello (11), B. Sacomani (13), G. Mallemaci (9), D. Ezcurra (10), fi; N. Ilacqua, N. Bejarano (2) y T. Gómez Lepez (5). DT: Alexis Amarfil.

Altense (68): E. Pordomingo (18), M. Ortega (3), J.M. Bicondoa (5), N. Zanabria (6), B. Baier (7), fi; D. Agalupe (9), A. Lera (6), L. Jaimes (6), N. Altamirano (8) y M. Simoncini. DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: Ateneo, 15-19; 26-33 y 42-54.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Leandro Bressan.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Serie: 1-1.

Sportivo 79, Comercial 72

Después del -23 del juego uno, Sportivo Bahiense reaccionó frente a Comercial, venciendo 79 a 72 y forzando el tercer partido.

El tricolor tuvo a Mateo Boccatonda con 23 puntos (2-3 en triples, 3-4 en dobles y 11-15 en libres), más 5 rebotes y 3 asistencias; Agustín Amore aportó 15 unidades (8-8 en t1), más 11 rebotes, Manuel Ayala cerró con 17 unidades (7-12 en dobles) y 5 rebotes, mientras que Gonzalo Martínez anotó 3-4 en triples (13 puntos en total).

En el portuario -que hizo 2-26 en triples-, Franco Cardone bajó 9 rebotes, Tomás Bussetti metió 10 puntos; Orellano y Lambrecht 11, y Giuliano Barcala, 10.

Sportivo (79): M. Boccatonda (23), G. Martínez (13), U. Montes (3), A. Amore (15), M. Ayala (17), fi; J. Tuero (1), E. Miguel, G. Stach (7) y T. Boubeé. DT: Miguel Loffredo.

Comercial (72): S. Bussetti (10), J.C. Iturbide, L. Orellano (11), M. Álvarez (6), R. Lorenzo (7), fi; Giuliano Barcala (10), F. Cardone (8), M. Maina (9) y F. Lambrecht (11). DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Sportivo, 20-15; 37-36 y 53-46.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Serie: 1-1.

Espora, más que Minucci

Espora volvió a ganarle a La Falda, 94 a 77, se adelantó 2-0 en la serie permanencia y quedó a un triunfo de evitar el descenso directo.

Fue el cuarto triunfo de la temporada del equipo puntaltense, todos ante el mismo rival.

El próximo viernes jugarán en el Lili Pisani.

El ganador de esta serie tendrá que afrontar otra instancia, enfrentando en la promoción al segundo de la LBB Bronce.

Esta noche el local estableció la diferencia en el tercer cuarto: 29-11.

Los mejor fueron Mauro Veliz, autor de 27 puntos (1-2 en triples, 2-2 en dobles y 9-10 en libres), más 10 rebotes y 8 asistencias; Andrés Miguez, que anotó 27 puntos (5-9 en triples, 5-11 en dobles y 2-2 en libres), 9 recobres y 5 asistencias y Lucas Ruiz, con 17 puntos (2-4 en triples, 5-6 en dobles y 1-1 en libres).

En la visita, Benjamín Minucci, quien en el primer cuarto metió 22 de los 28 puntos de su equipo, terminó con 42 (7-11 en triples, 6-10 en dobles y 9-12 en libres), más 8 rebotes.

En tanto Franco Riccio terminó con 12 asistencias y 8 rebotes, e Ignacio Frisón sumó 20 puntos y 7 rebotes.

Espora (94): A. Miguez (27), M. Véliz (16), J. Martínez (8), J. Coronel (14), T. Galant (6), fi; L. Ruiz (17), I. Costanzo, G. Barcala (4) y M. Achor (2). DT: Leandro Carbonell.

La Falda (77): B. Minucci (42), F. Riccio (7), J. Marcos, (3), I. Frisón (20), B. Jaratz, fi; M. Cuchetti, P. Amigo (3), G. Cuchereno y J.P. Troja (2). DT: Juan Miguel Vigna.

Cuartos: Espora, 27-28; 44-44 y 73-55.

Árbitros: Sebastián Arcas, Sam Inglera⁩ y Ariel Mallimaci.

Cancha: José Galié (Espora).

Serie: Espora, 2-0.