“La verdad que me tomó bastante de sorpresa”, dijo Mauro Zalguizuri, que aceptó volver a jugar

San Lorenzo, el número 1 de la fase regular de la LBB Plata, incorporó –en reemplazo por lesión- al experimentado Mauro Zalguizuri, quien esta temporada era espectador más del básquetbol local y por primera vez jugará en la segunda división local.

“La verdad que me tomó bastante de sorpresa, porque había tenido un par de conversaciones con algunos equipos a mitad de año, pero la verdad que no andaba con muchas ganas. Y ahora se dio todo: el hecho de tener a San Lorenzo a la vuelta de casa, con Matute (Martínez) ya jugué, con Ramiro (Aguirre) tengo buena onda, y conozco a Nico (Herbick) y Lauti (Fernetich) de Napostá, así que decidí sumarme”, contó.

En una de las canchas recorridas, Mamo hablando con el Colo Navallo.

Mamo contó en El Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play, que después de aceptar lo invadieron algunas dudas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“El primer día estaba ahí y pensé ‘¿qué hice?’, je, pero al otro día me levanté con ganas, recibí un par de mensajes de amigos que se ponían contentos, así que ahora estoy bastante motivado”, reconoció.

San Lorenzo inició los cuartos de final venciendo anoche a El Nacional.

“Ayer fui a ver al equipo y vi una intensidad bastante importante. Se corre mucho, me cansé, je. Pero veo que hay muy buen material en el equipo”, analizó.

Y puntualizó: “ Joaquín (Coria) es bastante determinante para la categoría, después hay jugadores, para mí, de otra categoría como Matute y Ramiro y los chicos meten mucha intensidad. Vi un equipo bastante largo, eso me gustó”.

-¿Por qué no estabas jugando?

-Estaba entre cansado y desganado. Habíamos tenido un año bastante largo con Alem. Después de la lesión de Fede (Giarrafa), Howard (Wilkerson) y yo tuvimos que tomar un poco más de responsabilidad y fue bastante desgastante en cuanto a lo físico y mental. Y con los clubes que había hablado no llegamos a un acuerdo y preferí tomármelo más tranquilo y enfocarme más en el laburo.

-¿Cómo estás físicamente? ¿Seguiste entrenando?

-Físicamente viejo, je. No estuve entrenando. El año pasado lo sufrí bastante con algunas lesiones.

-¿Extrañaste durante este tiempo?

-Lo tomé bastante bien. Por ahí se extraña la convivencia de grupo, el vestuario, el juntarse a comer con el equipo...

-¿Al tío How (Wilkerson) lo extrañás?

-Es lo que más extraño, je. Cada tanto ha venido y nos vimos. Lo invitábamos a comer y nos salía caro, je. Era de buen comer. Se extraña mucho.

-Te vas a sumar a un equipo que está camino al ascenso. ¿Cuáles son tus expectativas?

-Lo que hablé con Nicolás (Becchina, el DT) es, de mi lado, sumar desde la experiencia, darle descanso a Rama (Aguirre) y tratar de ayudar en lo que pueda. Por lo que hablé con los dirigentes, con Nicolás y los jugadores el objetivo es ascender, saliendo campeón, en la final extra o en la promoción.