Con dos goles de Nico Paz, Como goleó al Manchester United y se acomodó en la Champions League

El Como de Italia se impuso por 4 a 1 al Manchester United en un triunfo histórico al tratarse de la primera victoria en la Champions League de su historia, por la tercera fecha del certamen europeo.

El volante argentino Nicolás Paz (hijo del bahiense Pablo) convirtió dos tantos, a los dos minutos del primer tiempo y a los 12 del segundo, mientras que Anastasios Douvikas marcó a los 14 del complemento y Jacobo Ramón lo hizo a los 31, con el único descuento convertido por el delantero Joshua Zirkzee en tiempo cumplido.

De esta manera, el elenco italiano marcha quinto en la fase regular de la copa, con seis puntos y a la espera de que se termine la jornada, mientras que el elenco inglés es decimonoveno con tres unidades, accediendo parcialmente a 16avos de final.