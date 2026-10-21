El trinquete de Unión Vasca corona a los campeones del torneo “Chiquito Ballarena”

El torneo de pelota a paleta “Chiquito Ballarena” llega a su definición en el trinquete de Unión Vasca de Bahía Blanca, donde este jueves se disputarán los encuentros decisivos de una competencia que reunió a 27 parejas, distribuidas en las categorías Primera, Segunda y Tercera.

La programación comenzará a las 19 con la semifinal de Primera categoría, en la que Benjamín Bazan y Fausto Raimondo se enfrentarán a Elías Pie y Alejandro Pie.

La dupla ganadora accederá a la final para disputar el título.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A las 19.45 será el turno de la final de Segunda categoría. Osvaldo Suárez y Santiago Mena se medirán con Faustino Pie y Matías Giorgio en busca de consagrarse campeones.

​​​​​​

La actividad deportiva tendrá su momento culminante a las 20.30, con la final de Primera categoría. Agustín Batisteza y Rodrigo Ortiz esperan al vencedor de la semifinal inicial para protagonizar el encuentro que definirá a los campeones de la máxima divisional.

Una vez finalizados los partidos, la jornada continuará con una cena de camaradería y la correspondiente entrega de premios.