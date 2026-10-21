Cristiano Ronaldo amplía su ventaja sobre Messi en la votación por el mejor Balón de Oro de la historia

Cristiano Ronaldo amplió su ventaja sobre Lionel Messi en la votación organizada por el sitio oficial del Balón de Oro para elegir al ganador de la edición más importante de todos los tiempos. A días del cierre, el portugués lidera con el 75% de los sufragios, mientras que el argentino quedó relegado al segundo puesto con el 9%.

La diferencia creció en los últimos días. El sábado pasado, el Balón de Oro que Cristiano obtuvo en 2008 concentraba el 62% de los votos, frente al 13% que reunía el premio que Messi ganó en 2012. Ahora, la edición de 2017 del portugués también aparece entre las más elegidas, con el 6%.

Los dos reconocimientos que lideran la encuesta corresponden a temporadas históricas para sus protagonistas. En 2008, Cristiano ganó la Premier League, la Champions League, el Mundial de Clubes y la Community Shield con Manchester United, además de marcar 42 goles en todas las competencias.

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Messi, por su parte, recibió el Balón de Oro de 2012 después de conseguir su cuarta distinción consecutiva y establecer un récord de 91 goles en un año calendario en 69 partidos. El rosarino también figura entre los candidatos con la edición de 2023, luego de conquistar el Mundial de Qatar con la Selección argentina.

Cómo es la votación por el Balón de Oro de todos los tiempos

La iniciativa reúne las ediciones ganadas por 10 futbolistas que consiguieron el premio al menos dos veces. Además de Messi y Cristiano Ronaldo, aparecen leyendas como Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano, Karl-Heinz Rummenigge y Kevin Keegan.

Sin embargo, los demás candidatos reúnen una porción muy pequeña de los votos, según los porcentajes difundidos hasta el momento.

Un detalle particular de la encuesta es que cada voto cuesta un euro. Los participantes pueden volver a votar por el mismo futbolista o elegir otra edición del galardón, siempre pagando por cada participación.

La votación permanecerá abierta hasta el 27 de octubre a las 00.00 y, según informó la organización, entre los participantes se sorteará una entrada para la ceremonia del año próximo.

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