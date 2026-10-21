Por el camino de la Reválida: día, árbitros y horario para Olimpo y Villa Mitre

Olimpo y Villa Mitre ya conocen los detalles de sus partidos de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A, conducente hacia el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El tricolor se presentará como local, recibiendo a Douglas Haig de Pergamino, tras dejar en el camino a Costa Brava en la fase anterior.

El partido se jugará el domingo en El Fortín, desde las 16 y será arbitrado por Jonathan Correa.

Mientras que el auriengro arrancará visitando a Gimnasia de Concepción del Uruguay, luego de quedar eliminado ante San Martín de Formosa en la semifinal de la Zona Campeonato.

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El encuentro se jugará también el domingo a las 16, en el estadio Manuel y Ramón Núñez y con arbitraje de Diego Novelli.

Las llaves se definirán una semana después, con Olimpo definiendo de local y con ventaja deportiva (avanzará en caso de empate en igualdad y puntos) y Villa Mitre cerrando la serie como visitante y en desventaja.

*El resto

Los otros cruces de la Reválida se jugarán de la siguiente manera:

El viernes, desde las 22, Juventud Antonina de Salta y Sol de América de Formosa. Dirigirá José Díaz.

Mientras que el viernes cruzarán Argentino de Monte Maíz y Kimberley de Mar del Plata, a las 15.45, con arbitraje del puntaltense Fernando Marcos.

Además, el domingo, se medirán: Sportivo Las Parejas-Alvarado (a las 15, con arbitraje de Leandro Sosa Abrile), Boca Unidos-Gimnasia de Chivilcoy (a las 16, Fernando Rekers) y Sarmiento de La Banda-Atenas de Rio Cuarto (desde las 16, Jorge Etem).

*La gran final

San Martín de Formosa y Cipolletti jugarán la final por el título y el primer ascenso hacia la Primera Nacional.

El partido decisivo se disputará en el estadio Juan Pablo Francia de Sportivo Belgrano, a partir de las 15, y será dirigido por Matías Billone Carpio.

En caso de igualdad en los 90 minutos, el ganador se definirá por penales.

El que pierda la llave se sumará a los cuartos de final de la Reválida, con ventaja deportiva.

*Cómo sigue

Luego de esta etapa, los siete equipos clasificados más el perdedor de la final de la Zona Campeonato armarán las llaves de cuartos de final.

Ahí y hasta el final se mantendrán los cruces de eliminación directa, con partido y revancha y ventaja deportiva para el mejor clasificado.