Dani Alves no le trajo suerte, Olimpo cayó en la trampa y la foto que Braian Guille, hoy, no quiere recordar

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Los casi 1.700 kilómetros recorridos para su regreso a nuestra ciudad llevó un día de viaje y terminó siendo un martirio para el plantel de Olimpo, que después de sufrir el síndrome de San Martin en Formosa ya puso, como pudo y a la fuerza, la cabeza en los octavos de final de la Reválida y en el viaje que se viene: a Concepción del Uruguay para comenzar la serie de ida y vuelta ante Gimnasia.

Pocos fueron los momentos felices de los jugadores aurinegros en la capital formoseña, y esos flashes pasajeros se dieron en la previa frente al Santo, que futbolísticamente fue más que el conjunto bahiense en los 180 minutos para dejar registrado un 3-1 global que puedo ser aún más amplio.

En el hotel céntrico donde se alojó la delegación olimpiense, antes del almuerzo del domingo, futbolistas, cuerpo técnico y auxiliares recibieron la visita del lateral internacional brasilero Dani Alves, que antes de avanzar y saludar a todos los que se encontraban en el looby, se sacó una foto con Braian Guille, a quien dijo conocer por su pasado en Racing y por su trascendencia en distintos equipos del ascenso argentino.

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¿Se habrá enterado que el crack con la 10 de Olimpo se fue expulsado a los 14 minutos del primer tiempo por un codazo a un rival?

Seguramente no. O si. Lo cierto es que el deseo de buena suerte suerte del ex Barcelona y compañero de Leo Messi, solo surtió efecto en el equipo local, al que también visitó y donde fue reconocido con un banderín del club y una camiseta de la “franja” con el número 13 (el que lució en toda su carrera).

Otra de las fotos que se hizo viral en su contacto con el grupo de Olimpo fue la que se sacó con Agustín Stancato, uno de los puntos más flojos en el duelo frente al elenco formoseño que afrontará la final por el primer ascenso ante Cipolletti en el escenario de Sportivo Belgrano de Córdoba.

Ahora, ¿a qué se debió la presencia de Dan Alves en Formosa? El lateral derecho multicampeón con el Barsa participó de un congreso evangélico el pasado fin de semana, y aprovechando la ocasión la dirigencia de San Martín lo invitó para dictar una clínica de fútbol reservada al plantel profesional y a las distintas categorías formativas en el mismo estadio 17 de Octubre.

Después de su retiro y de pasar 14 meses en la cárcel con prisión preventiva hasta ser absuelto del delito de agresión sexual en España, el ex futbolista se reconvirtió en predicador evangelista. Así, en el marco de su participación en el Congreso Profético “El Impacto de su Gloria” en Formosa, el brasileño protagonizó un curioso encuentro con Gildo Insfrán, gobernador de la provincia del norte argentino (con quien se fotografió en su despacho) y reconocido simpatizante de San Martín.

El domingo por la mañana, Gildo recibió a Dani Alves y a otros pastores evangelistas de Brasil y Formosa en la Casa de Gobierno: “Les deseamos éxitos en este encuentro de fe y en sus próximas actividades”, escribió Insfrán en sus redes sociales, junto con varias imágenes del encuentro con el ex lateral que al otro día viajó a la localidad salteña de Rosario de Lerma para brindar charlas deportivas durante toda esta semana.

Alves, de 43 años, se convirtió en pastor luego de su salida de la cárcel, cuando fue acusado y luego absuelto en España, por abuso sexual. “Estuve 14 meses en la cárcel y ahí Cristo me hizo libre”, sostuvo durante The Change Madrid 2026, un evento llevado adelante en el Estadio Metropolitano, en el que habló ante más de 35 mil personas. Ahora, su nueva faceta predicadora lo trajo a suelo argentino, primero con su visita a Formosa y, luego, con su paso por Salta.

En relación con su transformación personal, tiempo atrás había expresado: "Hay que tener fe en Dios. Yo soy una prueba de ello. Yo hice un pacto con Dios".

En el plano familiar, en noviembre del año pasado fue padre por tercera vez junto a la modelo española Joana Sanz, con quien se casó en 2017. La pareja no hizo público el nombre del bebé.