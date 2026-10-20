Hinchas de Vasco da Gama tiraron pirotecnia en la puerta del hotel de Boca en Río de Janeiro

En la antesala del partido de de vuelta de semifinales por la Copa Sudamericana comenzó con un clima hostil en el hotel de Boca en Brasil.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, durante las primeras horas de este martes, simpatizantes de Vasco da Gama se situaron en las inmediaciones del alojamiento donde concentra el “Xeneize” en Río de Janeiro y lanzaron fuegos artificiales para dificultar el descanso de los futbolistas y el cuerpo técnico.

La maniobra, un recurso utilizado en compromisos de carácter internacional en el país brasileño para desestabilizar a los planteles visitantes, se extendió durante la madrugada y encendió las alarmas de la seguridad del contingente argentino a pocas horas de disputarse el partido.

Boca buscará dar vuelta la serie en el estadio Maracaná y meterse en una nueva final de Copa Sudamericana frente a más de 70.000 fanáticos cariocas y cerca de 4.000 hinchas xeneizes, luego de que la Justicia local avalará el aforo solicitado.

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El desafío de romper la racha en Brasil

Para lograr la clasificación a otra final que no disputa desde 2005, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena deberán terminar con un registro negativo en suelo brasileño, donde no consigue una victoria desde el 2 de diciembre de 2020 (1-0 ante Internacional de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores).

A partir de allí transcurrieron 11 encuentros sin alegrías, con el antecedente favorable de haber sellado el pase tras un empate frente a São Paulo en el Morumbí durante los cuartos de final de la actual edición.