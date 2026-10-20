Huracán no quiere “Piedritas” en el camino: “Un rival durísimo”, anticipó el DT Mauro Brunelli

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Estarán frente a frente por primera vez. Y Huracán comprende que la lógica se rige por una línea con los mismos puntos en común, que el rival que viene será tan duro y complicado como cualquiera de los equipos que llegaron a esta tercera instancia (cuartos de final) del Torneo Regional Amateur, edición que otorga cuatro ascensos al Federal A y clasifica a 12 equipos al certamen del Interior 2027.

En el grupo de los 8 clasificados de la región Bonaerense Pampeana Sur, el Globo chocará con Santa Rosa de Piedritas, que por haber sido primero en la Zona 2 logró el pasaporte directo a esta fase. El representante de la Liga de General Villegas culminó la primera etapa, que compartió con Atlético Villegas y Fútbol Club Trenque Lauquen, invicto con 10 puntos (3 éxitos y un empate).

El cotejo de ida irá este domingo en el estadio Bruno Lentini del bulevar, y la revancha siete días más tarde en la localidad de Piedritas, correspondiente al partido de General Villegas, de casi 3000 habitantes y ubicada en el extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires, cerca de los límites con Córdoba, Santa Fe y La Pampa.

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El Lobo piedritense jugó por última vez el 30 de septiembre y llega descansado para el cruce con el conjunto whitense, que viene de eliminar a Independiente de San Cayetano en el repechaje: 2-1 y 1-0.

“Ayer ya empecé a ver las imágenes de los cuatro partidos que disputó y es un elenco de experiencia, con oficio, con jugadores altos, vertical y buenos refuerzos (algunos provenientes de la Liga de General Pico) en puestos claves”, definió el DT huracánense Mauro Brunelli.

“Los volantes que van por afuera son ligeros y marcan diferencias, el 9 es interesante (Ramiro Peters) y son de meter y correr bastante. Nos cerrará los caminos y en nuestra cancha tratará de no dejarnos jugar; un equipo que sabe para que se armó”, deslizó el entrenador del único representativo de la Liga del Sur en la competencia.

Santa Rita comenzó a incursionar con un acentuado compromiso y con ansías de trascender a nivel regional y federal después de la pandemia, y en dos torneos distintos enfrentó a San Francisco, al que nunca pudo vencer: 2-2 y 2-0 para el Celeste de Villa Italia en el Pre-clasificatorio de la Federación Pampeana Sur que tuvo lugar en agosto de 2023 y 2-2 y 3-2 en cuartos de final del TRA 2023-2024.